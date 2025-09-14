“Una pérdida irreparable”: rechazo por asesinato de estudiante de 17 años en Buenaventura

Alan Valencia, estudiante de 17 años. Foto: Cortesía

La Universidad del Pacífico y el Ministerio de Educación rechazaron el homicidio Alan Valencia, estudiante de 17 años de Ingeniería de Sistemas, en hechos registrados en Buenaventura, en el Valle del Cauca.

“Alan Valencia era una joven con proyectos académicos y profesionales en construcción, que veía en la educación superior un camino para materializar sus sueños. Su vida, truncada por la violencia irracional, representa una pérdida irreparable”, expresó la Universidad del Pacífico, a través de un comunicado.

🕊️🙏 La Universidad del Pacífico lamenta el asesinato de Alan Valencia, estudiante de 2.º semestre de Ingeniería de Sistemas.



Expresamos nuestras condolencias a su familia, compañeros y amigos 🤝💙, y rechazamos con firmeza este hecho de violencia ❌⚫.#UnipacíficoDeLuto pic.twitter.com/phBO8XkPuU — Unipacífico (@unipacifico_) September 12, 2025

Tanto la institución de educación superior como el Ministerio enviaron sus condolencias a los familiares y allegados, e hicieron un llamado a la sociedad para defender la vida en los campus universitarios.

Los hechos, registrados el pasado 11 de septiembre, siguen siendo materia de investigación por las autoridades locales.

Por esta razón, el Ministerio de Educación, hizo un llamado autoridades competentes para que esclarezcan los hechos, garanticen justicia y eviten que este crimen quede en la impunidad.

📢 MinEducación rechaza el asesinato de Alan Valencia, estudiante de la @unipacifico_ , y expresa sus más sentidas condolencias a su familia, compañeros y comunidad académica.



Reafirmamos nuestro compromiso con la vida, la paz y la tolerancia como principios esenciales para una… https://t.co/Etw5enRt4h — MinEducación (@Mineducacion) September 14, 2025

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que este crimen no quede en la impunidad, se garantice la justicia y se proteja la vida de nuestros jóvenes. La educación no puede seguir siendo interrumpida por la violencia, pues representa la base del desarrollo social, económico y cultural de la nación”, indicó el Ministerio de Educación, a través de un comunicado.

