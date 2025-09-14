No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Una pérdida irreparable”: rechazo por asesinato de estudiante de 17 años en Buenaventura

Alan Valencia fue asesinado en hechos que son materia de investigación por las autoridades. El hecho fue rechazado por el Ministerio de Educación y por la Universidad del Pacífico, donde el joven estudiaba Ingeniería de Sistemas.

Redacción Educación
14 de septiembre de 2025 - 11:02 p. m.
Alan Valencia, estudiante de 17 años.
Alan Valencia, estudiante de 17 años.
Foto: Cortesía
La Universidad del Pacífico y el Ministerio de Educación rechazaron el homicidio Alan Valencia, estudiante de 17 años de Ingeniería de Sistemas, en hechos registrados en Buenaventura, en el Valle del Cauca.

“Alan Valencia era una joven con proyectos académicos y profesionales en construcción, que veía en la educación superior un camino para materializar sus sueños. Su vida, truncada por la violencia irracional, representa una pérdida irreparable”, expresó la Universidad del Pacífico, a través de un comunicado.

Tanto la institución de educación superior como el Ministerio enviaron sus condolencias a los familiares y allegados, e hicieron un llamado a la sociedad para defender la vida en los campus universitarios.

Los hechos, registrados el pasado 11 de septiembre, siguen siendo materia de investigación por las autoridades locales.

Por esta razón, el Ministerio de Educación, hizo un llamado autoridades competentes para que esclarezcan los hechos, garanticen justicia y eviten que este crimen quede en la impunidad.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que este crimen no quede en la impunidad, se garantice la justicia y se proteja la vida de nuestros jóvenes. La educación no puede seguir siendo interrumpida por la violencia, pues representa la base del desarrollo social, económico y cultural de la nación”, indicó el Ministerio de Educación, a través de un comunicado.

