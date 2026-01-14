Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Educación
14 de enero de 2026 - 11:00 p. m.

Universidad de Antioquia: le explicamos los detalles de la crisis que está atravesando

La Universidad de Antioquia vive uno de sus períodos más difíciles. El Ministerio de Educación removió al rector, John Jairo Arboleda, tras conocer el informe de la inspección que había ordenado. Aquí le contamos los pormenores de ese documento y por qué ha generado varias críticas al interior de la comunidad académica, en medio de una pelea política entre la Gobernación y el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué le espera a la UdeA?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Juan Diego Quiceno

Juan Diego Quiceno

Paula Casas Mogollón

Paula Casas Mogollón

Conoce más

Temas Relacionados

Universidad de Antioquia

John Jairo Arboleda

Ministerio de Educación

Gustavo Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.