14 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Universidad de Antioquia: le explicamos los detalles de la crisis que está atravesando
La Universidad de Antioquia vive uno de sus períodos más difíciles. El Ministerio de Educación removió al rector, John Jairo Arboleda, tras conocer el informe de la inspección que había ordenado. Aquí le contamos los pormenores de ese documento y por qué ha generado varias críticas al interior de la comunidad académica, en medio de una pelea política entre la Gobernación y el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué le espera a la UdeA?
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación