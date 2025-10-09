Logo El Espectador
Educación
09 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.

U. del Atlántico: la “pelea” entre los Char y el gobierno Petro por la rectoría

Este viernes 10 de octubre se reunirá el Consejo Superior Universitario para designar al rector del período 2025-2029 de la Universidad del Atlántico, la institución de educación superior más importante del Caribe. El presupuesto que maneja cada año este plantel es una de las razones que explican por qué el cargo resulta tan atractivo. Danilo Hernández, actual rector y cercano a la familia Char, fue el ganador en la consulta a la comunidad educativa.

Paula Casas Mogollón

Valentina Matiz Bernal

