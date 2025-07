Contraloría halla irregularidades en la gestión fiscal de la Universidad del Pacífico

En enero de este año, la Contraloría había advertido irregularidades por más de 14 mil millones. Foto: Tomada de la página de la U

La Contraloría General, por medio de un comunicado, informó que la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte realizó una auditoría financiera a la Universidad del Pacífico correspondiente a la vigencia 2024.

Los resultados del informe revelan múltiples irregularidades en la gestión fiscal de esta institución. En total, se identificaron veintiséis hallazgos: cuatro de ellos con posible impacto fiscal por $3.284 millones, veinticuatro con posibles implicaciones disciplinarias, uno con presunta incidencia penal y dos más que serán trasladados a las entidades competentes por tratarse de situaciones con otro tipo de consecuencias.

El hallazgo más inquietante, añadió el ente en el documento, tiene que ver con la compra de software y equipos de telecomunicaciones, contemplados en los contratos No. 291 de 2019 y 093 de 2020.

De acuerdo con la Contraloría, estos elementos no fueron recibidos por la Universidad del Pacífico y no cumplieron con los objetivos pactados. Por su parte, la institución aseguró que los bienes fueron entregados a la empresa Nodo Pacífico SAS, aunque no se especificó bajo qué condiciones ni cuál fue la contraprestación acordada.

Debido a fallas en el control y la supervisión, estos equipos y software quedaron en manos de terceros. Esta situación podría generar un detrimento patrimonial estimado en $2.685 millones.

Otro hallazgo, con posibles repercusiones disciplinarias y fiscales, está relacionado con la participación accionaria de la institución en Nodo Pacífico SAS. Según la Contraloría, no se registró la distribución de utilidades consignada en las actas de la asamblea de la empresa, lo que habría generado un posible daño económico por $220.893.698.

Además, la reorganización accionaria de la compañía redujo de manera significativa la participación de la Universidad del Pacífico, pues pasó de tener el 52 % a apenas el 2,6 % durante 2024, lo que podría representar una pérdida adicional de $118.529.707.

Este detrimento se atribuye a deficiencias graves en el control interno contable, falta de seguimiento a las inversiones y al incumplimiento de los deberes que la Universidad del Pacífico tenía como socia de la firma Nodo Pacífico SAS.

Finalmente, la Contraloría también advirtió fallas en la ejecución del contrato 182 de 2024. El informe indicó que los soportes entregados por el contratista —principalmente registros fotográficos— no permiten comprobar que el servicio contratado haya sido realmente prestado, lo que evidencia debilidades en el seguimiento y control de este proceso.

