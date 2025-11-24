Universidad Distrital: Designan a José Lizcano como nuevo rector. Estudiantes anuncian paro

El proceso electoral de la U. Distrital no ha estado libre de controversias. Foto: Universidad Distrital

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una de las principales instituciones de educación superior públicas de Bogotá, designó a José Andelfo Lizcano Caro como su nuevo rector. Tras la suspensión del proceso electoral, la semana pasada, este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo la votación del CSU. Lizcano obtuvo cuatro votos a favor.

El proceso de elección no ha estado libre de controversias. Fuentes confirmaron a El Espectador que, tras la designación de Lizcano, la comunidad estudiantil entrará en paro indefinido. Durante la tarde de este lunes, los estudiantes se encuentran movilizándose hacia la Secretaría de Educación.

En particular, ha habido críticas en torno a la habilitación Lizcano. Para aspirar al cargo de rector se estableció que los aspirantes tendrían que contar con cinco años de experiencia administrativa, cuatro de ellos en educación superior.

“La habilitación de Lizcano no cumplía con este requisito. Hubo una reunión del Consejo de Participación, y se aceptó que no cumplía. Sin embargo, se decidió por votación aceptar la candidatura, lo que es una irregularidad en el proceso”, aseguró Paola Andrea Vergara, docente de la Facultad de Ciencias y Educación de la U. Distrital.

Cabe recordar que, entre la baraja de candidatos se encontraban María Eugenia Calderón, Omer Calderón, José Lizcano y Pablo Garzón. Este último fue el ganador de la consulta por ponderado que se hizo a la comunidad académica en los últimos meses.

El año pasado se aprobó la reforma a los estatutos de la universidad, que implica modificaciones en la forma en que se elige el rector. En particular, se contempló que el 53 % del puntaje ponderado que define la designación proviene de la votación de la comunidad académica. En contraste, el 27 % viene de la votación de los miembros del CSU.

Noticia en desarrollo...

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚