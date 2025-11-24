Universidad Nacional: Andrés Mora es designado como rector encargado

Luego de que el Consejo Superior Universitario aceptara la renuncia de Leopoldo Múnera como rector de la U. Nacional, el órgano definió la vacancia del cargo. Foto: El Espectador

El vicerrector académico de la Universidad Nacional, Andrés Felipe Mora, asumirá como rector encargado. La decisión la tomó el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las instituciones de educación superior públicas, luego de que el Consejo de Estado declarara nula la designación de Leopoldo Múnera.

El CSU se encontró en una sesión extraordinaria este lunes 24 de noviembre para discutir el futuro de la rectoría. Durante la reunión se determinó que, en tanto se designe a una nueva persona para el cargo, las funciones de la dirección las asumirá Mora, quien ha sido director de fomento del Ministerio de Educación en el actual Gobierno, así como jefe de campaña y mano derecha del profesor Múnera.

La decisión se conoció luego de que el CSU aceptara la renuncia que, como había confirmado a El Espectador, Múnera presentó el pasado viernes, la cual se hará efectiva este 25 de noviembre. Múnera, entonces, retomará su papel como profesor asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

Quienes votaron a favor de aceptar la renuncia del docente fueron: Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía y María Alejandra Rojas, delegadas del presidente; Víctor Manuel Moncayo, del Consejo de Educación Superior y Lucía Botero Espinoza, del Consejo Académico. Por su parte, Diego Torres, como representante de los profesores, se abstuvo y, minutos después, se retiró de la reunión. Torres no participó en la designación de Mora como rector encargado.

Además, el CSU discutió una carta presentada por José Ismael Peña el pasado 21 de noviembre. El profesor aseguró que automáticamente asume el cargo de rector de la U. Nacional, en acatamiento a las sentencias del Consejo de Estado. En ese sentido, solicitó que se expida la certificación que lo acredita como representante legal de la institución.

Sin embargo, una de las integrantes del CSU, Danna Nataly Garzón Polanía, delegada del presidente, planteó que los miembros de este órgano no tienen la competencia para decidir sobre la comunicación de Peña y sobre su petición en torno a la representación legal de la universidad. “No podríamos versar sobre esa discusión porque nos extralimitaríamos en nuestras funciones”, dijo.

Por otro lado, aunque durante la sesión Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, planteó solicitar al Consejo de Estado aclaraciones sobre la sentencia y la designación del rector, su propuesta no fue aprobada. La mayoría de miembros del CSU consideraron lo suficientemente claras las determinaciones del alto tribunal.

