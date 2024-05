Universidad Nacional: CSU levanta la sesión sin decidir sobre rector encargado

Varios aspectos de esta universidad: Estudiantes, Plaza Che Guevara y el campus. Foto: Óscar Pérez

Pese a que este viernes, 17 de mayo, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional estaba citado a una sesión extraordinaria para nombrar un rector encargado, la sesión, que se realizó de manera virtual, se levantó sin tomar ninguna decisión.

De acuerdo con María Alejandra Rojas Ordóñez, designada por el presidente Gustavo Petro ante el CSU, no fue posible seguir con la sesión citada para las 8:00 a.m, de este viernes, por falta de quorum. “Se terminó por la decisión de retirarse de la sala del consejero Ignacio Mantilla, Diego Torres y Verónica Botero (esta última se había retirado para ingresar a una cita médica)”, indicó a través de su cuenta de X.

Sin embargo, Diego Torres Galindo, representante profesoral ante el CSU, dice que esta no fue la razón. “El profesor Víctor Moncayo, (represente del Consejo de Educación Superior), dijo que no necesitan mayoría absoluta de 5 votos porque había una vacancia. Nosotros definimos “abstención”, y dejamos en claro que el quorum no se rompía con nuestra ausencia. Verónica reingresó a la sesión y ustedes ya no estaban”, le respondía a través de la misma red social.

El representante de los exrectores, Ignacio Mantilla Prada, también afirma que hubo quórum y que “en el segundo punto me abstuve de votar por candidato alguno”.

La sesión extraordinaria obedecía a una orden expresada en la resolución 007480 del 15 de mayo, firmada por Juan David Correa Ulloa, quien fue nombrado por el presidente Petro como ministro de Educación Nacional (ad hoc), para vigilar el proceso de designación en la Nacional. En el documento se dio un plazo de 24 horas para nombrar un rector (a) encargado, mientras se toma una decisión definitiva sobre Ismael Peña Reyes, quien fue elegido como rector el pasado 21 de marzo.

El docente Torres manifestó que el ministro ad hoc no llegó a la sesión del CSU, pero cabe resaltar que el Ministerio de Educación había aclarado que el encargado de presidir esos encuentros sería viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego, quien sí estuvo presente.

La resolución ordenaba que el único punto del orden debía ser “encargar a un rector (a) de manera transitoria”, y explicaba que en caso de no acatar habría una multa de hasta cien salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Procuraduría investigará a ministro ad hoc por la resolución

En la mañana de este viernes, la Procuraduría informó que investigará a Juan David Correa por la presunta extralimitación de funciones “al convocar de manera irregular al Consejo Superior para nombrar rector de manera provisional”.

La decisión de la entidad se dio como respuesta de la queja interpuesta por el rector designado, Ismael Peña, quien calificó la orden de Correa como una acción que “viola la autonomía universitaria”. Para el rector designado este es un valor que le garantiza a las instituciones de educación superior que puedan “trabajar en la formación de sus jóvenes y en la gestión del conocimiento con independencia de los gobiernos de turno, en beneficio de la sociedad”. Además, dijo, la decisión de ministro ad hoc “desconoce los principios fundamentales del derecho como el principio a la legalidad y al debido proceso”.

Aunque Peña sostiene que su elección se hizo de acuerdo con la ley y la normatividad institucional, en la resolución se afirma que la manera como se posesionó es “inexistente” por no cumplir con tres elementos: uno, que haya un acto de administrativo que hace posible la posesión; dos, que se desarrollen las mínimas formalidades del acto de posesión, como la aceptación del cargo por el servidor nombrado; y tres, que esto se realice ante la autoridad competente.

Cabe recordar que la ministra de Educación, Aurora Vergara, no ha firmado el acta de posesión de Peña como rector, por este motivo decidió posesionarse en la Notaría 14, en Bogotá, ante siete testigos y la notaria Erika Andrea Macías, el pasado 2 de mayo.