Universidad Nacional insiste en irregularidades en el Consejo Directivo de Rotorr

La rectoría aseguró que existen irregularidades en la Corporación Rotorr, una entidad vinculada a la institución educativa que cuenta con un patrimonio superior a los $3.000 millones. Recientemente, la universidad busca la disolución y liquidación de su consejo directivo. Foto: Óscar Pérez

La Universidad Nacional se pronunció sobre una reciente acción para retirar a los directivos del Consejo Directivo de la Corporación Rotorr – Motor de Innovación, una entidad vinculada a la institución educativa que cuenta con un patrimonio superior a los $3.000 millones. Durante los últimos meses, la rectoría ha interpuesto varias acciones judiciales contra Rotorr por problemas en el acceso a información y presuntas irregularidades en el manejo de la corporación.

Los directivos de Rotorr, en las últimas semanas, han rechazado los señalamientos del rector Leopoldo Múnera quien ha denunciado la “pérdida de control” debido a la reducción de la participación de la U. Nacional en el Consejo Directivo de la compañía. Jaime Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr, indicó en un comunicado emitido esta semana que fue el propio rector Múnera quien “manifestó su decisión de no asistir a las reuniones del Consejo Directivo”. Carmona también rechazó la “revocatoria de los nombramientos de los profesores designados en este Consejo”.

“La actual Rectoría realizó la delegación y las designaciones necesarias para conformar el Consejo Directivo de Rotorr. No obstante, al identificar que la reforma estatutaria aprobada el 9 de mayo de 2024 por la Corporación es ineficaz debido a las múltiples irregularidades encontradas en el proceso, la rectoría tomó la decisión institucional de revocar la delegación y las designaciones, para evitar que la participación de la Universidad en este Consejo fuera asumida como una forma de aceptación y legitimación de los cambios estatutarios”, respondió este viernes la institución educativa.

De acuerdo con Restrepo Carmona, de Rotorr los representantes designados por el entonces rector Ismael Peña, “se vieron en la obligación de asistir y continuar ejerciendo sus funciones como miembros del Consejo Directivo, acogiéndose a la presunción de legalidad de sus nombramientos como representantes de la U. Nacional”.

Por su parte, la Universidad Nacional insistió en que persisten los problemas para acceder a la información sobre la gestión financiera y administrativa de la entidad.

Vale señalar que la Corporación Rotorr, creada en 2023 durante la rectoría de Dolly Montoya, es una entidad sin ánimo de lucro creada con participación de la Universidad Nacional de Colombia y otros actores para ser “un vehículo jurídico y financiero que permitirá adelantar procesos de aceleración, transferencia de conocimiento y ejecución de proyectos de ciencia y tecnología”, según informó la institución educativa hace dos años. La entidad canaliza recursos para la investigación y sirve como medio de relacionamiento con el sector privado.

“En las dos primeras sentencias, los jueces fallaron a favor de la Universidad; sin embargo, el cumplimiento de las órdenes judiciales se realizó por medio de una plataforma que solo permite el ingreso de un usuario asignado a la Rectoría, sin posibilidad de descargar, copiar o imprimir los documentos”, indicó la institución educativa, en un comunicado.

Por su parte, la Universidad Nacional aclaró que “no es responsable por las decisiones que adopten las autoridades administrativas de otras entidades públicas en lo atinente a las corporaciones en las que participa”.

Finalmente, la institución educativa precisó que “las demandas sobre la impugnación del contenido de las actas del Consejo Directivo y la disolución y liquidación de la Corporación deben tramitarse ante las autoridades judiciales. Hasta la fecha, los jueces de la República no han emitido ningún fallo sobre las acciones interpuestas por la Universidad”.

