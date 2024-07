Universidad Nacional levantó el paro y retomará clases el 22 de julio

Estudiantes, plazoleta principal y otros aspectos de esta institución luego de la elección del nuevo rector Leopoldo Múnera Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A inicios de abril, semanas después de que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional designará a José Ismael Peña como rector de la institución educativa, la asamblea triestamentaria de la Sede Bogotá informó que entraba en paro indefinido.

La principal causa de la decisión, pero no la única, tenía que ver precisamente con la designación de Peña, pues la consideraban ilegítima al no respetar los resultados de la consulta a la comunidad académica, que es un instrumento no vinculante, y que dio como ganador a Leopoldo Múnera. Finalmente, el 6 de junio, un CSU con nuevos integrantes, designó a Múnera como rector de la Universidad Nacional.

Desde entonces, el equipo que acompaña al nuevo rector se ha venido reuniendo con los distintos estamentos de la comunidad educativa para escuchar sus inconformidades. En la mañana de este viernes, 5 de julio, a tres meses del inicio del paro, la vicerrectora de la Universidad Nacional Sede Bogotá, Carolina Jiménez, anunció que se lograron establecer acuerdos para retomar las clases y demás actividades.

Los acuerdos, según pudo conocer este diario, tratan temas de bienestar integral, seguridad y convivencia, garantías académicas y rutas del proceso constituyente, una idea sobre la que ha insistido Múnera desde antes de ser rector.

“La constituyente es anterior a cualquier proceso que haya sido planteado por el presidente Petro e implica un cambio interno de la universidad a partir de una reflexión de los integrantes de la comunidad universitaria. Es un cambio necesario para democratizar la Universidad Nacional”, dijo Múnera en una entrevista con El Espectador pocas horas después de haber asumido como rector.

Con estos acuerdos, la universidad espera retomar clases y demás actividades académicas una vez finalicen las vacaciones de los empleados públicos de la institución educativa, es decir, desde el 22 de julio.

Sin embargo, todavía no hay claridad de cómo se reorganizará el calendario académico. Según informó la universidad, “el CSU delegó en el rector la función de expedir este calendario que será dado a conocer más adelante”.

