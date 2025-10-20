Universidad Nacional rechaza los actos violentos que han afectado su campus en Bogotá

"La Universidad Nacional de Colombia solo puede afirmarse como referente ético y político si defiende el diálogo razonado frente a la violencia" dice la institución. Foto: Liz Durán

Las directivas de la Universidad Nacional de Colombia, lideradas por el actual rector, Leopoldo Múnera, rechazaron los hechos violentos que han afectado el campus principal de la institución, en Bogotá, durante los últimos días. “Ninguna forma de amenaza, provocación o manipulación mediática puede tener cabida en una institución cuya razón de ser es el pensamiento libre, la deliberación y el respeto por la diferencia”, afirman.

Se refieren a varios hechos. “Las amenazas de uso de artefactos explosivos contra la Ciudad Universitaria, la violencia política de personas encapuchadas ejercida contra las candidaturas a la representación estudiantil de la facultad de ingeniería de la sede Bogotá, las manifestaciones violentas realizadas en el parqueadero de la hemeroteca, las amenazas contra la División de Vigilancia y Seguridad y las intimidaciones circuladas por redes y en las inmediaciones del campus por un grupo de personas autodenominadas reservistas”. Todas estas acciones, dice la universidad, “son contrarias a la vida académica y democrática”. (Vea: ¿Cuánto gana un rector de colegio público en Colombia?).

“La Universidad Nacional de Colombia solo puede afirmarse como referente ético y político si defiende el diálogo razonado frente a la violencia, la posibilidad de disentir frente al miedo que acalla y la pluralidad frente a la uniformidad”, agregan los directivos.

El comunicado llega después de varios hechos. El pasado sábado, las personas integrantes al Congreso de los Pueblos que permanecían en el campus de la universidad iniciaron el proceso de retorno a sus territorios. Su llegada se dio en las primeras horas de la mañana del 13 de octubre. Sin embargo, como reconoció Carolina Jiménez, vicerrectora de la sede en la capital, las directivas de la universidad no habían dado autorización para este ingreso.

A lo largo de la semana, ocuparon espacios como el edificio de Clínicas odontológicas, la Concha Acústica, el Estadio de Atletismo y los Coliseos Auxiliares. En ese momento, la Universidad Nacional recordó que “nuestras instalaciones no cuentan con las condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y los protocolos de emergencia no están diseñados para mitigar los riesgos que implican este tipo de eventos no autorizados”. Rechazó también las amenazas de las que fueron víctima las personas de esta organización. (Vea: Inauguran obra clave para la transición energética en La Guajira)

Además, en los últimos días la División de Vigilancia y Seguridad (DVS) de la universidad publicó un comunicado donde manifestó su “más profunda preocupación y rechazo” ante las amenazas de muerte que algunos de sus integrantes recibieron mientras desarrollaban sus funciones. Las amenazas han ido desde mensajes en redes sociales hasta grafitis en paredes del campus, y amenazas directas que, según afirman en el comunicado, constituyen “un atentado no sólo contra nuestras vidas, sino contra el principio de autonomía universitaria y el derecho a trabajar en condiciones dignas y seguras”.

