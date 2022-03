“Volver a la Escuela”, la iniciativa de la Unicef para apoyar el regreso a clases

La iniciativa se realizará en apoyo con las Secretarías de Educación de los ocho departamentos. Foto: Gustavo Torrijos

“Volver a la Escuela” es una iniciativa con la que la Unicef busca apoyar el regreso presencial de niños, niñas y adolescentes a los colegios, teniendo en cuenta el impacto del covid-19 en la educación. La estrategia se llevará a cabo en 100 escuelas en los departamentos de Arauca, Atlántico, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y Vichada.

Aida Oliver, representante de Unicef en Colombia, afirma que “la escuela es un entorno protector para la garantía de derechos fundamentales como la protección integral, la salud y la nutrición, así como un espacio para el aprendizaje y la materialización de los proyectos de vida de la infancia y adolescencia, por lo tanto, es imprescindible hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar la matrícula escolar para cada niño y niña, de tal forma que ninguno quede fuera de la escuela”.

Según Catalina Duarte, vocera de Unicef, la iniciativa hace parte del impulso que el organismo viene generando “a nivel global para el regreso a las escuelas debido a que en todo el mundo se dio un cierre muy largo de escuelas, que impactó en los niños no solamente en términos de aprendizaje sino también a nivel emocional”. (Lea: Esta es la terna para definir rectora o rector de la Universidad de los Andes)

“Volver a la Escuela” se desarrollará en tres fases:

● Retorno: en esta fase se apoyará el acompañamiento y caracterización de la población para que más niños, niñas y adolescentes puedan ser matriculados en las instituciones educativas o modalidades de educación inicial del ICBF.

Duarte señala que se ha identificado que “la matrícula inicial con corte al 15 de marzo está por debajo de la que teníamos hace un año, entonces podríamos intuir que aún hay niños que no se han matriculado. Por eso nuestro primer esfuerzo es invitar a todos los niños y niñas a que regresen al colegio”. Sin embargo, debido a que los estudiantes pueden no regresar a clases por diferentes motivos, se desarrolló un componente denominado Búsqueda activa de estudiantes, con el que se espera que las entidades territoriales y la sociedad civil pueda estar al tanto de la situación de los estudiantes e “identificar a los que no se han matriculado y traerlos de regreso al colegio”.

● Permanencia: por medio del monitoreo y seguimiento a la asistencia de los estudiantes se generará un plan de consistencia para prestar atención en riesgos psicosociales y de salud mental. También se realizará un diagnóstico de aprendizaje focalizado por niveles educativos.

“En este eje es importante activar protocolos para que niños y niñas se queden en la escuela”, afirma Duarte, teniendo en cuenta que en múltiples ocasiones, incluso luego de que se logra que los estudiantes se matriculen, estos dejan de asistir por diferentes motivos. (Lea: La lideresa que lucha porque el Chocó no se “ahogue” en el mercurio)

● Nivelación: esta fase se une a la estrategia “Evaluar para Avanzar” del ministerio de Educación, para generar asistencia técnica a los profesores en cuanto al uso de reportes de resultados, construcción, implementación y seguimiento en los planes de mejora en los procesos de nivelación educativos.

Sobre esta fase, Duarte explica que “durante casi dos años tuvimos a los niños aprendiendo desde sus casas. Y en cada hogar pasó algo diferente, por lo que es importante diagnosticar el estado en el que se encuentran en términos de aprendizaje”. (Le puede interesar: Utadeo presenta a Bogotá una obra de talla mundial del maestro venezolano Carlos Cruz-Diez)

“Volver a la Escuela es un ejercicio pensado para todo el año para que los niños regresen y permanezcan en las escuelas, con acciones en salud mental y apoyo psicosocial, y sobre todo con un pilar muy fuerte en recuperación de aprendizaje y apoyo a los profesores para generar esquemas que aseguren esa recuperación de aprendizaje”, concluye Duarte.