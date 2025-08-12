Ya hay fecha para presentar pruebas del Icfes que se aplazaron el pasado domingo

El examen Saber 11 es uno de los requisitos para acceder a la educación superior en Colombia. Foto: Mineducación

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) definió la fecha para que más de 24.000 estudiantes presenten las pruebas Saber que fueron aplazadas: será el domingo 31 de agosto.

Los estudiantes que no pudieron presentar los exámenes corresponden a tres tipos de prueba: las Saber 11, requisito indispensable para que bachilleres ingresen a la educación superior; las de validación del bachillerato académico, para estudiantes que quieren completar este nivel educativo; y las pruebas pre-Saber, que se aplican como preparación para las pruebas Saber 11.

“La Entidad estableció para esta nueva fecha, que la citación se publicará el viernes 22 de agosto para 24.230 personas, los cuales presentarán su examen en 82 sitios de aplicación bajo la modalidad lápiz y papel”, indicó la entidad en un comunicado.

Los municipios en los que no se pudieron presentar las pruebas del Icfes están ubicados en los departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca y Nariño. Asimismo, hubo 1.110 jóvenes que no pudieron presentar las pruebas en Cali.

Esto se debió a diferentes circunstancias, según explicó el Icfes. Por ejemplo, en Boyacá se aplazaron las pruebas en 27 municipios debido al reciente paro de parameros, campesinos y mineros en el que se bloquearon varias vías del departamento, lo cual retrasó el transporte del material del examen. Esto también afectó a dos municipios de Cundinamarca y tres de Santander.

En Cali se debió a las manifestaciones que se presentaban en uno de los puntos de aplicación de las pruebas, la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP). Allí se adelantaban protestas lideradas por el movimiento estudiantil por el cierre de algunos servicios de la institución acusando falta de recursos.

En Nariño no se conoce el número de municipios ni la cantidad de estudiantes a quienes se les aplazó el examen, pero fue incluido en la lista de reprogramación del Icfes.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las pruebas del Icfes?

El Icfes también aclaró que la reprogramación de estas pruebas para el domingo 31 de agosto no afectará el cronograma que se tiene establecido para conocer los resultados.

La citación para quienes debieron aplazar su prueba llegará el viernes 22 de agosto, con el fin de conocer los puntos y horarios de aplicación. El Icfes trasladará el material a sus instalaciones, para evaluarlo junto al material del 10 de agosto.

“Esta decisión no afectará la publicación de los resultados establecida para el viernes 10 de octubre, en el caso de Saber 11 y el viernes 17 de octubre para Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico”, indico la entidad.

