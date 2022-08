¿Cómo saber qué tipo de gafas me queda bien? Guía según su tipo de rostro

Para escoger el marco de gafas perfecto debe conocer primero su tipo de rostro, ¿cuadrado, redondo, ovalado, rectangular? Aquí le decimos qué gafas le pueden quedar mejor.

Para las personas que apenas están iniciando con el uso de gafas e incluso, para las que ya llevan mucho tiempo usándolas, el momento de elegir la montura se convierte en una pesadilla porque, más allá de la indecisión que se puede tener sobre el color, elegir el tamaño y la forma precisa para su cara es otro aspecto que pone en duda si está comprando las gafas correctas.

El cuidado de la vista, además de ser una responsabilidad, sobre todo en tiempos del trabajo remoto y del constante uso de los aparatos tecnológicos, tiene que convertirse en algo que lo haga sentir cómodo.

(Le puede interesar: ¿Cómo cortarle las uñas a un gato? Estos son algunos consejos)

Por eso queremos resaltar la importancia de comprar un marco de gafas que se ajuste a sus necesidades, su estilo y sus gustos en el día a día.

¿Cómo saber qué marco de gafas me va mejor?

De acuerdo con la marca Johnson & Johnson, existen ciertas características de su rostro que debe tener en cuenta cuando vaya a comprar su marco de gafas, y adicionalmente algunas medidas base que son necesarias para que se sienta cómodo durante su uso.

Las medidas tradicionales de las monturas de gafas son 51 milímetros de ancho en el espacio donde va su lente, 18 milímetros de espacio entre un lente y otro, es decir, esta es la medida del puente, y 140 milímetros de largo de las patas que sostienen toda la estructura en sus orejas.

Después de verificar estas medidas, es hora de escoger el marco que más se ajusta a su rostro, ¿cómo lo puede saber?, el ejercicio más sencillo es pararse en frente al espejo para revisar la forma más adecuada.

(También puede leer: ¿Cómo limpiar zapatos blancos? Trucos caseros fáciles)

Los marcos de gafas según su tipo de rostro

Estos son los tipos de rostro y los marcos que más se ajustan a este tipo de características:

Cara ovalada

Una cara ovalada no tiene los rasgos tan marcados en los bordes de su rostro y la facilidad que permite este tipo de cara es que puede escoger cualquier tipo de montura que usted desee, la mayoría de modelos se le verán bien. Para comprar marcos de gafas para caras ovaladas, haga clic aquí y reciba descuentos en Colgafas.

Cara diamante o alargada

Las facciones de este tipo de rostro son más delicadas y pequeñas, comúnmente una persona con cara diamante tiende a pensar que cualquier tipo de gafas le queda grande, por lo que optan por escoger una montura muy pequeña, sin embargo, esa no es la solución. La recomendación es que la montura sea ascendente, es decir, que su estructura se eleve un poco hacia la esquina de sus cejas. Esta es una opción excelente para acentuar los ojos. Para comprar marcos de gafas para caras alargadas, haga clic aquí y reciba descuentos en Colgafas.

(Además: Adidas, Skechers o Nike, ¿cómo escoger tenis para correr?)

Cara redonda

Para este tipo de rostro, un marco de gafas rectangular es la opción indicada para marcar la diferencia entre sus facciones y la estructura de las gafas, ya que producen un contraste de formas y consiguen suavizar los rasgos redondos. Para comprar marcos de gafas para caras redondas, haga clic aquí y reciba descuentos en Colgafas.

Cara cuadrada

Si su quijada tiene las mismas proporciones de su frente, usted tiene una cara cuadrada, por lo que se recomienda hacer uso de marcos de gafas redondas, con el fin de que se corten los rasgos demasiado marcados y le den una sensación de equilibrio entre sus lentes y sus facciones. Para comprar marcos de gafas para caras cuadradas, haga clic aquí y reciba descuentos en Colgafas.

Todo este proceso de elección se trata de tener prueba y error, por eso, si no se siente cómodo con la elección que tomó, dele un tiempo para acostumbrarse a la nueva montura. Los cambios seguramente no serán sencillos, pero los resultados del futuro podrían incluso resaltar los rasgos de su cara que no había visto antes.

*Esta es una nota informativa, que no representa una opinión o juicio de valor de El Espectador.