iPhone 7 Plus: características y precio en Colombia

Presentación de nuevos modelos iPhone por parte de Apple Inc. / iPhone 7s 2016. Foto: Bloomberg - David Paul Morris

Comprar un iPhone es una forma de tener un beneficio en tecnología al alcance de la mano, ya que Apple se destaca por traer al mercado modelos de telefonía móvil que se destacan entre las demás marcas gracias a su rendimiento y potencia.

Si bien año tras año la marca estadounidense anuncia lanzamiento que mejoran el modelo anterior, hay, en la actualidad, opciones que sin ser las más recientes no pierden el potencial que tuvieron desde su salida al mercado y que, por ende, son una gran alternativa para estrenar.

Esto es lo que pasa con modelos de iPhone 7, 8, X y 11, que se podría decir que son los más antiguos de esta enorme familia de tecnología. Sin embargo, son celulares que siguen estando vigentes y con grandes oportunidades de uso en el 2022.

iPhone 7 Plus estas son sus características

El modelo iPhone 7 Plus llegó al país en el 2017 y aunque han pasado cinco años desde su salida al mercado, este celular sigue marcando la diferencia entre los modelos siguientes que evolucionaron en cuanto a diseño, capacidades y rendimiento.

Apple con su iPhone 7 Plus eliminó el puerto de audífonos tipo jack, que era común en los diseños anteriores y muy necesario en los celulares Android. Además, su icónico botón central de la pantalla, a partir de este iPhone, dejó de ser clickleable a únicamente táctil. Y, finalmente, fue el primero modelo de celular con dos cámaras traseras.

Otras características importantes del iPhone 7 Plus:

Dimensiones de 15,82 centímetros de alto, 7,79 centímetros de ancho y un peso de gramos.

Pantalla Retina HD Resolución de 1.920 por 1.080 a 401 p/p.

Resistencia al agua de hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos.

Cámara dual de 12 megapixeles con gran angular y teleobjetivo.

Grabación de vídeo en 4K, 1080p HD y 720p HD.

Sistema operativo iOS 12 (actualmente va en la versión 16)

El iPhone 7 Plus mantiene las dimensiones similares a la versión 6, pero mejora el rendimiento de la batería, haciendo que el tiempo de carga dure una hora más a comparación de ese modelo anterior. La versión 7 Plus no es compatible con micro SIM, por lo que recibe únicamente Nano SIM.

Precio del iPhone 7 Plus en Colombia

Por medio plataformas virtuales usted puede comprar el iPhone 7 Plus en $ 835.900 pesos colombianos en diferentes colores en su versión de 32 GB. Si quiere comprar el iPhone 7 Plus en su versión de 128 GB, puede comprarlo en $ 1′099.900 pesos colombianos.

*Esta es una nota informativa, que no representa una opinión o juicio de valor de El Espectador.