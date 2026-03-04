100 años de la muerte de Pedro Morales Pino, artista que hizo historia y dejó un gran legado

Pedro Morales Pino (Cartago, Valle del Cauca, 22 de febrero de 1863 - Bogotá, 4 de marzo de 1926) fue un compositor, director y docente de música. Foto: Archivo Particular

La importancia musical de Morales Pino

No sin razón Pedro Morales Pino ha sido considerado el padre reconocido de los ritmos andinos colombianos. Fue él quien desarrolló un lenguaje particular para la escritura en papel de unos aires que hasta antes de mediados del siglo XIX seguían siendo de tradición oral, y además les dio realce a instrumentos que eran eminente­mente campesinos, como el tiple y la bandola.

Morales Pino llegó a ser un reconocido virtuoso de ese instrumento: no sólo la sacó de su papel de simple acompañante para darle...