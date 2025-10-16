160 años del natalicio de Andrés Bello: este es el himno que le dedicó a Colombia

Andrés de Jesús María y José Bello López fue un humanista, filósofo, jurista, poeta, traductor, escritor, filólogo, ensayista, político, diplomático venezolano, considerado uno de los Padres de la Patria de Venezuela. Nació el 29 de noviembre de 1781, en Caracas, y murió el 15 de octubre de 1865, en Santiago de Chile.

