El Magazín Cultural
160 años del natalicio de Andrés Bello: este es el himno que le dedicó a Colombia

El venezolano Andrés Bello fue uno de los grandes cultores del idioma español en el siglo XIX y maestro del Libertador Simón Bolívar. Por eso le dedicó este poema.

Andrés Bello * / Especial para El Espectador
16 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Andrés de Jesús María y José Bello López fue un humanista, filósofo, jurista, poeta, traductor, escritor, filólogo, ensayista, político, diplomático venezolano, considerado uno de los Padres de la Patria de Venezuela. Nació el 29 de noviembre de 1781, en Caracas, y murió el 15 de octubre de 1865, en Santiago de Chile.
Foto: Archivo de El Espectador

El himno de Colombia

Canción Militar Dedicada a S. E. el Presidente Libertador Simón Bolívar.

Otra vez con cadenas y muerte

amenaza el tirano español.

Colombianos, volad a las armas,

repeled, repeled la opresión.

Suene ya la trompeta guerrera,

y responda tronando el cañón;

de la Patria seguid la divisa,

que os señala el camino de honor.

CORO

Suena ya la trompeta guerrera

y responde tronando el cañón;

ya la patria arboló su divisa,

que nos muestra el camino de honor.

¿Qué Patriota de nobles ideas

apetece la torpe inacción?

¿quién aprecia el...

