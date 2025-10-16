160 años del natalicio de Andrés Bello: este es el himno que le dedicó a Colombia

Andrés de Jesús María y José Bello López fue un humanista, filósofo, jurista, poeta, traductor, escritor, filólogo, ensayista, político, diplomático venezolano, considerado uno de los Padres de la Patria de Venezuela. Nació el 29 de noviembre de 1781, en Caracas, y murió el 15 de octubre de 1865, en Santiago de Chile.
El himno de Colombia
Canción Militar Dedicada a S. E. el Presidente Libertador Simón Bolívar.
Otra vez con cadenas y muerte
amenaza el tirano español.
Colombianos, volad a las armas,
repeled, repeled la opresión.
Suene ya la trompeta guerrera,
y responda tronando el cañón;
de la Patria seguid la divisa,
que os señala el camino de honor.
CORO
Suena ya la trompeta guerrera
y responde tronando el cañón;
ya la patria arboló su divisa,
que nos muestra el camino de honor.
¿Qué Patriota de nobles ideas
apetece la torpe inacción?
¿quién aprecia el...
