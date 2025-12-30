160 años del natalicio de Rudyard Kipling: lea el cuento “La casa de los deseos”

Joseph Rudyard Kipling fue un escritor, periodista, novelista, poeta y cuentista británico nacido en la India británica, lo que sirvió de inspiración para gran parte de su obra. Nació el 30 de diciembre de 1865 en Bombay y murió el 18 de enero de 1936, en Londres. Fue uno de los autores más populares y respetados de su época. / Archivo de El Espectador

La nueva visitadora de la iglesia acababa de marcharse tras pasar veinte minutos en la casa. Mientras estuvo ella, la señora Ashcroft había hablado con el acento propio de una cocinera anciana, experimentada y con una buena jubilación que había vivido mucho en Londres. Por eso ahora estaba tanto más dispuesta a recuperar su forma de hablar de Sussex, que le resultaba más fácil, cuando llegó en el autobús la señora Fettley, que había recorrido cincuenta kilómetros para verla aquel agradable sábado de marzo. Eran amigas desde la infancia, pero...