El Magazín Cultural
160 años del natalicio de Rudyard Kipling: lea el cuento “La casa de los deseos”

Hoy se celebra el natalicio del Premio Nobel de Literatura de 1907, uno de los grandes escritores del llamado crepúsculo victoriano. Este es uno de sus clásicos cuentos.

Rudyard Kipling / Especial para El Espectador
30 de diciembre de 2025 - 03:02 p. m.
Joseph Rudyard Kipling fue un escritor, periodista, novelista, poeta y cuentista británico nacido en la India británica, lo que sirvió de inspiración para gran parte de su obra. Nació el 30 de diciembre de 1865 en Bombay y murió el 18 de enero de 1936, en Londres. Fue uno de los autores más populares y respetados de su época. / Archivo de El Espectador
La nueva visitadora de la iglesia acababa de marcharse tras pasar veinte minutos en la casa. Mientras estuvo ella, la señora Ashcroft había hablado con el acento propio de una cocinera anciana, experimentada y con una buena jubilación que había vivido mucho en Londres. Por eso ahora estaba tanto más dispuesta a recuperar su forma de hablar de Sussex, que le resultaba más fácil, cuando llegó en el autobús la señora Fettley, que había recorrido cincuenta kilómetros para verla aquel agradable sábado de marzo. Eran amigas desde la infancia, pero...

Por Rudyard Kipling / Especial para El Espectador

