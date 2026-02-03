Logo El Espectador
El Magazín Cultural
175 años de la muerte de Mary Shelley, la creadora de “Frankenstein”: lea un capítulo

Recordamos a la revolucionaria escritora británica con un fragmento de su novela más emblemática, publicada en 1818.

Mary Shelley * / Especial para El Espectador
03 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Mary Wollstonecraft Shelley fue una escritora, ​ dramaturga, ensayista y biógrafa británica​ conocida por ser la autora de la novela gótica "Frankenstein o el moderno Prometeo", ​ considerada la primera novela de ciencia ficción moderna. Nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Reino Unido, y murió en ese país el 1 de febrero de 1851.
Foto: Archivo particular

CARTA 1

A la señora Saville, Inglaterra

San Petersburgo, Rusia, 11 de diciembre de 17...

Te alegrará saber que al comienzo de mi aventura no he sufrido ningún percance, a pesar de tus malos presagios. Llegué justo ayer a la ciudad, y lo primero que hago es escribirte, querida hermana, para decirte que estoy bien, y que confío en el éxito de mi empresa.

Aquí, tan lejos de Londres, siento en las mejillas la fría brisa del norte. Su soplo me llena de gozo, porque la siento como una promesa del clima helado al que me dirijo. En mi imaginación...

Por Mary Shelley * / Especial para El Espectador

