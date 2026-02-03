175 años de la muerte de Mary Shelley, la creadora de “Frankenstein”: lea un capítulo

Mary Wollstonecraft Shelley fue una escritora, ​ dramaturga, ensayista y biógrafa británica​ conocida por ser la autora de la novela gótica "Frankenstein o el moderno Prometeo", ​ considerada la primera novela de ciencia ficción moderna. Nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Reino Unido, y murió en ese país el 1 de febrero de 1851. Foto: Archivo particular

CARTA 1

A la señora Saville, Inglaterra

San Petersburgo, Rusia, 11 de diciembre de 17...

Te alegrará saber que al comienzo de mi aventura no he sufrido ningún percance, a pesar de tus malos presagios. Llegué justo ayer a la ciudad, y lo primero que hago es escribirte, querida hermana, para decirte que estoy bien, y que confío en el éxito de mi empresa.

Aquí, tan lejos de Londres, siento en las mejillas la fría brisa del norte. Su soplo me llena de gozo, porque la siento como una promesa del clima helado al que me dirijo. En mi imaginación...