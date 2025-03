Los 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina

El cantante español Joaquín Sabina se presentará esta noche en el Movistar Arena, como parte de su gira "Hola y Adiós". Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

Mucho más de 19 días y algo menos de 500 noches se demoró Joaquín Sabina en terminar aquel disco que comenzó con un “Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un güisky on the rocks”, y que finalizó con la confesión de que tardó “en aprender a olvidarla diecinueve días y quinientas noches”. Una tarde, Alejo Stivel, su productor, le hizo firmar una servilleta-contrato en la que se comprometía a terminar el trabajo en una semana, y si no, se lo dejaba todo a él, “Y Alejo lo va a terminar como buenamente pueda o quiera”, puso y firmó....