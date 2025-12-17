195 años de la muerte del Libertador: así fue la influencia de Rousseau en Simón Bolívar

La portada de la biografía de Simón Bolívar, reeditada el año pasado por el sello Taurus y obra del historiador Indalecio Liévano Aguirre (der.). Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, también conocido como el Libertador, fue un militar, estratega y político venezolano, ​líder fundamental de la independencia de lo que son hoy Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Nació el 24 de julio de 1783, en Caracas, Venezuela, y murió el 17 de diciembre de 1830, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, Colombia. Foto: Cortesía de Penguin y Archivo

CAPÍTULO II

El maestro

“El oficio que enseñarle quiero, es vivir. Convengo en que, cuando salga de mis manos, no será ni magistrado, ni militar, ni clérigo; será, sí, primero, hombre, todo cuanto debe ser un hombre, y sabrá serlo, si fuere necesario, tan bien como el más aventajado; en balde la fortuna le mudará de lugar, que siempre él se encontrará en el suyo”: Juan Jacobo Rousseau.

Un carácter como el del joven Bolívar, seguro de merecérselo todo, estaba expuesto a recibir de la vida una amarga lección, antes de que su...