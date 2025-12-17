Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

195 años de la muerte del Libertador: así fue la influencia de Rousseau en Simón Bolívar

Hoy se cumplen 195 años del fallecimiento de Simón Bolívar en Santa Marta. Capítulo de la biografía “Bolívar”, reeditada el año pasado por el sello Taurus.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Indalecio Liévano Aguirre * / Especial para El Espectador
17 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
La portada de la biografía de Simón Bolívar, reeditada el año pasado por el sello Taurus y obra del historiador Indalecio Liévano Aguirre (der.). Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, también conocido como el Libertador, fue un militar, estratega y político venezolano, ​líder fundamental de la independencia de lo que son hoy Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Nació el 24 de julio de 1783, en Caracas, Venezuela, y murió el 17 de diciembre de 1830, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, Colombia.
La portada de la biografía de Simón Bolívar, reeditada el año pasado por el sello Taurus y obra del historiador Indalecio Liévano Aguirre (der.). Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, también conocido como el Libertador, fue un militar, estratega y político venezolano, ​líder fundamental de la independencia de lo que son hoy Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Nació el 24 de julio de 1783, en Caracas, Venezuela, y murió el 17 de diciembre de 1830, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, Colombia.
Foto: Cortesía de Penguin y Archivo

CAPÍTULO II

El maestro

“El oficio que enseñarle quiero, es vivir. Convengo en que, cuando salga de mis manos, no será ni magistrado, ni militar, ni clérigo; será, sí, primero, hombre, todo cuanto debe ser un hombre, y sabrá serlo, si fuere necesario, tan bien como el más aventajado; en balde la fortuna le mudará de lugar, que siempre él se encontrará en el suyo”: Juan Jacobo Rousseau.

Un carácter como el del joven Bolívar, seguro de merecérselo todo, estaba expuesto a recibir de la vida una amarga lección, antes de que su...

Por Indalecio Liévano Aguirre * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Simón Bolívar

biografía de Simón Bolívar

Indalecio Liévano Aguirre

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.