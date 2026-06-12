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El crimen contra Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres llega al teatro, 35 años después

El 24 de abril de 1991 fueron asesinados Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas, ambos periodistas de El Espectador. A raíz de este hecho, el grupo Astilla y Farola montó “1991”, una obra en su honor, que se presentará este fin de semana en Bogotá y que abre nuevamente la pregunta sobre lo que perdemos con un crimen de este tipo.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
12 de junio de 2026 - 12:00 p. m.
Simón Baquero (izq.) interpreta a Julio Daniel Chaparro y Juan Andrés Barranco, a Jorge Torres.
Simón Baquero (izq.) interpreta a Julio Daniel Chaparro y Juan Andrés Barranco, a Jorge Torres.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Juan Andrés Barranco Torres nunca había preguntado por su abuelo. Sabía que se llamaba Jorge, que era periodista y que estaba muerto. Durante las primeras dos décadas de su vida, él había permanecido como una laguna en su historia familiar. Cuando empezó a investigar, se enteró de que era fotógrafo de El Espectador y de que había sido asesinado en Segovia, Antioquia, el 24 de abril de 1991. Ese mismo día, había llegado al municipio acompañado de Julio Daniel Chaparro con la tarea de investigar las secuelas de una masacre paramilitar ocurrida...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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