El crimen contra Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres llega al teatro, 35 años después

Simón Baquero (izq.) interpreta a Julio Daniel Chaparro y Juan Andrés Barranco, a Jorge Torres. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Juan Andrés Barranco Torres nunca había preguntado por su abuelo. Sabía que se llamaba Jorge, que era periodista y que estaba muerto. Durante las primeras dos décadas de su vida, él había permanecido como una laguna en su historia familiar. Cuando empezó a investigar, se enteró de que era fotógrafo de El Espectador y de que había sido asesinado en Segovia, Antioquia, el 24 de abril de 1991. Ese mismo día, había llegado al municipio acompañado de Julio Daniel Chaparro con la tarea de investigar las secuelas de una masacre paramilitar ocurrida...