200 años del natalicio de Rafael Núñez: el espíritu rebelde del poeta y presidente

Rafael Núñez nació el 28 de septiembre de 1825, en Cartagena, y murió el 11 de agosto de 1884. Aquí en versión del óleo de Epifanio Garay, que se conserva en el Museo Nacional de Colombia. Fue el presidente que hasta ahora más tiempo ha gobernado a Colombia, 9 años repartidos en 4 periodos presidenciales: entre 1880-1882, reelegido para el período 1884-1886, después por 6 años entre 1886-1892 y finalmente para el periodo 1892-1896, pero murió antes de terminar ese último periodo en 1894. / Archivo de El Espectador Foto: Archivo

Capítulo 1: Un drama de generaciones

La vida de Rafael Núñez es la victoria de una familia de vencidos; es el triunfo de una ambición lastimada durante varias generaciones por la adversidad y la derrota. Rafael Núñez es la cumbre victoriosa de esa ambición y por lo tanto su final. Sus padres y abuelos sólo le legaron el dolor de grandes derrotas y la inmensa necesidad de convertirlas en victorias. Por ser el heredero de una tradición de humillaciones y dolores, su vida presenta a veces aspectos de venganza atávica.

Don José María Moledo,...