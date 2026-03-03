30 años de la muerte de Marguerite Duras: disfrute dos de sus relatos

Marguerite Germaine Marie Donnadieu, más conocida por su seudónimo Marguerite Duras, fue una novelista, dramaturga, guionista y directora de cine francesa. Su guion para la película Hiroshima mon amour le valió una nominación a Mejor Guion Original en los Premios Óscar. Nació el 4 de abril de 1914 y murió el 3 de marzo de 1996, en París. Retrato de ella tomado durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional Austriaco de Literatura Europea de 1989 en París, Francia, el 2 de marzo de 1990. Foto: ASSOCIATED PRESS - Lionel Cironneau

El tren a Burdeos

Una vez tuve dieciséis años. A esa edad todavía tenía aspecto de niña. Era al volver de Saigón, después del amante chino, en un tren nocturno, el tren de Burdeos, hacia 1930. Yo estaba allí con mi familia, mis dos hermanos y mi madre. Creo que había dos o tres personas más en el vagón de tercera clase con ocho asientos, y también había un hombre joven enfrente mío que me miraba. Debía de tener treinta años. Debía de ser verano. Yo siempre llevaba estos vestidos claros de las colonias y los pies desnudos en unas...