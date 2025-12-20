40 años de “El amor en los tiempos del cólera”: lea un fragmento sobre una noche de Navidad

Luisa Santiaga Márquez Iguarán y Gabriel Eligio García, padres de Gabriel García Márquez, y en cuya historia se inspiró “El amor en los tiempos del cólera”. Foto: Archivo de El Espectador

El día en que Fermina Daza descuidó un instante la lección de lectura que estaba dándole a la tía, y levantó la vista para ver quién pasaba por el corredor, Florentino Ariza la había impresionado por su aura de desamparo. (Recomendamos: crónica de Nelson Fredy Padilla sobre la lucha de la familia García Márquez contra el alzheimer).

Por la noche, durante la comida, su padre...