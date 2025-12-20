Logo El Espectador
El Magazín Cultural
40 años de “El amor en los tiempos del cólera”: lea un fragmento sobre una noche de Navidad

Se cumplen cuatro décadas de la publicación de la novela más universal de Gabriel García Márquez después de “Cien años de soledad”. La obra acaba de ser reeditada con el sello Debolsillo. Apartes de la historia de un amor persistente.

Gabriel García Márquez * / Especial para El Espectador
20 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Luisa Santiaga Márquez Iguarán y Gabriel Eligio García, padres de Gabriel García Márquez, y en cuya historia se inspiró “El amor en los tiempos del cólera”.
Foto: Archivo de El Espectador

El día en que Fermina Daza descuidó un instante la lección de lectura que estaba dándole a la tía, y levantó la vista para ver quién pasaba por el corredor, Florentino Ariza la había impresionado por su aura de desamparo. (Recomendamos: crónica de Nelson Fredy Padilla sobre la lucha de la familia García Márquez contra el alzheimer).

Por la noche, durante la comida, su padre...

Por Gabriel García Márquez * / Especial para El Espectador

