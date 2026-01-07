Logo El Espectador
El Magazín Cultural
40 años de la muerte de Juan Rulfo: lea su cuento “¡Diles que no me maten!"

Hoy se cumplen cuatro décadas del fallecimiento del gran escritor mexicano, autor de “Pedro Páramo”. Este es un relato que escribió en 1951.

Juan Rulfo * / Especial para El Espectador
07 de enero de 2026 - 03:01 p. m.
Juan Rulfo Vizcaíno​ fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano considerado uno de los autores hispanoamericanos de ficción más importantes del siglo XX.​​​ Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, y murió el 7 de enero de 1986, en Ciudad de México, México. Recibió distinciones como el Premio Princesa de Asturias de las Letras.
-¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad.

-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.

-Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.

-No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá.

-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues.

-No. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién...

