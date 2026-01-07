40 años de la muerte de Juan Rulfo: lea su cuento “¡Diles que no me maten!"

Juan Rulfo Vizcaíno fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano considerado uno de los autores hispanoamericanos de ficción más importantes del siglo XX. Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, y murió el 7 de enero de 1986, en Ciudad de México, México. Recibió distinciones como el Premio Princesa de Asturias de las Letras.
-¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad.
-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.
-Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.
-No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá.
-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues.
-No. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién...
Por Juan Rulfo * / Especial para El Espectador
