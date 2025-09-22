40 años de la muerte de Italo Calvino: cuento “Esperando la muerte en un hotel”

Italo Calvino fue un periodista y escritor italiano, principalmente de cuentos y novelas. Entre sus obras más conocidas se incluyen la trilogía Nuestros antepasados, la colección de cuentos de Las cosmicómicas y las novelas Ciudades invisibles y Si una noche de invierno un viajero. Nació el 15 de octubre de 1923 y murió el 19 de septiembre de 1985. Foto: Aurimages via AFP - ULF ANDERSEN

A cierta hora de la mañana empezaban a llegar las mujeres de los prisioneros y se ponían a hacer gestos, levantando la cara hacia las ventanas. Desde el último piso ellos se asomaban para preguntar, para responder; y las manos de las mujeres, abajo, y las manos de los hombres, arriba, parecían querer unirse a través de esos metros de aire vacío. En el gran hotel, poco antes degradado a cuartel y prisión, no había objetos, como rejas o murallas, que sirvieran al alma para concretar ese sentido de libertad perdida. Para ahuyentar su angustia...