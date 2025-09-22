No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
40 años de la muerte de Italo Calvino: cuento “Esperando la muerte en un hotel”

Se cumplieron cuatro décadas del fallecimiento del escritor italiano. Lo recordamos con uno de sus relatos de 1949, inspirado en la Segunda Guerra Mundial.

Italo Calvino / Especial para El Espectador
22 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Italo Calvino fue un periodista y escritor italiano, principalmente de cuentos y novelas. Entre sus obras más conocidas se incluyen la trilogía Nuestros antepasados, la colección de cuentos de Las cosmicómicas y las novelas Ciudades invisibles y Si una noche de invierno un viajero. Nació el 15 de octubre de 1923 y murió el 19 de septiembre de 1985.
Foto: Aurimages via AFP - ULF ANDERSEN

A cierta hora de la mañana empezaban a llegar las mujeres de los prisioneros y se ponían a hacer gestos, levantando la cara hacia las ventanas. Desde el último piso ellos se asomaban para preguntar, para responder; y las manos de las mujeres, abajo, y las manos de los hombres, arriba, parecían querer unirse a través de esos metros de aire vacío. En el gran hotel, poco antes degradado a cuartel y prisión, no había objetos, como rejas o murallas, que sirvieran al alma para concretar ese sentido de libertad perdida. Para ahuyentar su angustia...

Por Italo Calvino / Especial para El Espectador

