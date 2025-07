500 años de Santa Marta: un cuento de Ramón Illán Bacca, su escritor insigne

Ramón Illán Bacca Linares ​ fue un escritor, periodista, abogado y profesor universitario colombiano. Nació el 21 de enero de 1938, en Santa Marta, y murió el 17 de enero de 2021, en Barranquilla. En la imagen con una de sus novelas más reconocidas: "Maracas en la ópera". Foto: Cortesía de Uninorte

Cómo llegar a ser japonés

Me llamo Go Toba y soy japonés por decisión propia. No me importa que la gente piense que además de inválido estoy loco. Tampoco me importa que mi madre esté todo el tiempo dándoles explicaciones a los vecinos y diciendo que son excentricidades mías para atraer la atención y para que me consientan. Lo que importa es que todos en casa me llaman por mi nombre japonés, se quitan los zapatos al llegar a mi cuarto para no dañar los tatamis y Socorro Salomé tiene siempre listos todos los kimonos para usar el que me...