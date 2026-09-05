80 años de Freddie Mercury: así era su triunfadora presencia escénica

Freddie Mercury fue un cantante y compositor británico, conocido por haber sido el vocalista, tecladista y pianista de la banda de rock Queen. Nació el 5 de septiembre de 1946 y murió el 24 de noviembre de 1991 (edad 45 años).
Foto: Sotheby's/EFE - Sotheby's
Su sueño seguía siendo el mismo: triunfar en la música. En agosto de 1969, ese sueño comenzó a hacerse realidad. Ante el fallido intento de crear un grupo, conoció una banda de Liverpool llamada Ibex, que tenía cierta fama local. Era un trío formado por Mike Bersin como guitarrista y cantante; Tupp Taylor, como bajista y cantante, y Mike “Miffer” Smith, como baterista. Ese trío, formado a la semejanza de Cream, venía trabajando desde 1966, y hasta alcanzaron a enviar una maqueta al sello Apple, de The Beatles, que habían anunciado...
Por Manolo Bellon * / Especial para El Espectador
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