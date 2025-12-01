Logo El Espectador
El Magazín Cultural
90 años de la muerte de Fernando Pessoa: recordémoslo con cuatro poemas de Navidad

El gran poeta portugués, influencia para muchísimos escritores iberoamericanos, murió el 30 de noviembre de 1935 y su obra sigue siendo motivo de estudio.

Redacción cultural
01 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Fernando António Nogueira Pessoa, conocido como Fernando Pessoa, fue un poeta, escritor, crítico literario, dramaturgo, ensayista, traductor, editor y filósofo portugués, descrito como una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los grandes poetas en lengua portuguesa. Nació el 13 de junio de 1888, en Lisboa, Portugal, y murió el 30 de noviembre de 1935, en Lisboa. / Archivo de El Espectador
Navidad

Un Dios ha nacido. Otros mueren. La realidad

Que no ha venido ni se ha ido: un cambio de Error.

Tenemos ahora otra Eternidad,

Y siempre lo pasado fue mejor.

Ciega, la ciencia trabaja en el inútil suelo

Loca, la fe vive el sueño de su culto.

Un nuevo Dios es una palabra -o un nuevo sonido

No busques ni tampoco creas: todo está oculto.

