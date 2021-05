El mundo años 70, zapatos de plataforma, pantalones bota campana, pelo largo, african looks, patillas, bigotes, barbas, medallones de peace and love, camisas ajustadas, flores, nada que no hayamos visto en películas, en fotos, en viejas series de televisión o en la realidad, y todo como una muestra de rebeldía, de decir, de gritar, de cantar esto soy yo, pienso en la libertad, lucho por la libertad, detesto los manuales y las prohibiciones, “prohibo prohibir”, y no me acomodo a los viejos años en blanco y negro, a la gomina y la raya a un costado ni al maletín de ejecutivo, ni el sastre de señora y el corsé, esto soy yo, e intento vivir a mi manera, “i did it my way”, como cantaban Elvis y Sinatra, y vivo con mis reglas, en un hueco de dos por dos, pero con mis reglas.