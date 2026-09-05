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A García Márquez sí le habría gustado la adaptación de “Cien Años Soledad” (Opinión)

A partir de un análisis de la pasión de García Márquez por el cine y los aspectos técnicos de la adaptación de Netflix, este texto explora las razones posible por las que el autor podría haber aprobado la serie.

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Nathalia Gómez Raigosa*
05 de septiembre de 2026 - 02:00 p. m.
Gabriel García Márquez en Barcelona en 1970.
Gabriel García Márquez en Barcelona en 1970.
Foto: EFE - Agencia EFE

Nunca conocí personalmente a Gabriel García Márquez y, al igual que a la directora Laura Mora, a mi también me causa mucha envidia la gente que tiene anécdotas con él. Lo más cerca que estuve de hacerlo fue en 2007, durante mi primera visita a la Filbo. Buena parte de la programación giraba alrededor de la designación por parte de la Unesco de Bogotá como capital mundial del libro, los 20 años de existencia de la feria, los 80 de García Márquez y las cuatro décadas de haberse publicado Cien Años de Soledad. Para celebrar esta última...

Por Nathalia Gómez Raigosa*

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