“A los jóvenes de ayer”: Homenaje bogotano a Charly García en sus 70 años

“Leyenda viviente”, “Pionero del rock en español”, “Mozart argentino”, son algunas de las definiciones que hace tanto describen a Charly García en la prensa y en las calles. Parece inexplicable la existencia de esa “máquina de escupir pájaros… Líneas paralelas de música inaudita y perfecta”, ha dicho Andrés Calamaro. Todo un referente de la contracultura.

Charly García empezó a tocar piano a los cuatro años. Y unos años más tarde, cuando descubrió a Los Beatles en la radio, cambió el piano, la música clásica, a Chopin y Beethoven, por una guitarra. El punto de quiebra vino en ese momento, cuando dejó de ser intérprete y decidió que empezaría a crear y que tendría el cabello largo: “esto es música clásica pero con otros instrumentos”, diría al escuchar a los ingleses. Su padre, quien lo había impulsado a la interpretación de música clásica, diría que “Los Beatles eran el fin de la civilización”.

“Creo que hasta a Lennon y McCartney les hubiera gustado componer Viernes 3am”, afirmó alguna vez Luis Alberto Spinetta.

García se ha descrito como un genio. Sobre el recordado 3 de marzo del año 2000, cuenta: “Lo que yo hice fue una declaración de principios. Yo sabía que no me iba a matar ahí. Un golpazo y listo. Y fue una forma de decir: ‘yo no soy igual a ustedes, se han equivocado y buen día, a ver quién me sigue’”.

Sobre sus creaciones ha confesado: “realmente las cosas que me imagino son bien comunes. Lo que pasa es que cómo combinarlas, ahí está la gracia”. Y refiriéndose al éxito dice que “está ahí, un poquito después de las trompadas”.

Tributo bogotano

Desde hace más de cinco años que el bogotano Santiago Álvarez creó con un grupo de amigos el sello discográfico In-Correcto. A la fecha, han tenido alrededor de 80 lanzamientos. El sentido de In-Correcto siempre ha estado definido: “Lo creamos para desde nuestra posición poder ayudar a la consolidación de nuevos artistas mediante su difusión”, afirma Álvarez.

Si bien la creación del sello estuvo -en palabras de Álvarez- inspirada en legendarias figuras de la música latinoamericana, como Charly García, desde In-Correcto se ha buscado apoyar artistas que no hagan parte de la cultura mainstream ni de la gran industria musical del continente. “Mi historia con Charly García comienza en 2011, antes del Rock al Parque al que él vino. Me lo mostró un amigo durante mucho tiempo hasta que un día resonó en mí. Lo vi en 2012 y desde ahí he adorado su discografía y cada vez encuentro más discos y canciones que resuenan más conmigo”, cuenta Álvarez.

Para el cumpleaños número 70 de Charly García, Álvarez convocó varias bandas bogotanas para rendirle un disco tributo a esta leyenda del rock, logrando la interpretación colaborativa de cuarenta de sus canciones.

Álvarez afirma que “la importancia de Charly García en el rock latinoamericano y mundial es esencial, tanto como pionero de distintos sonidos en todas las bandas que participó y también en su carrera solista; muy a la vanguardia de cómo se pueden usar los ritmos y los nuevos aparatos tecnológicos, por un lado. Por otro lado, la profundidad y la simpleza a la vez de sus letras en el español. Y por último, la importancia de él como performer y como estrella de su propia telenovela: aceptar en el momento que su personaje, como Charly García, era mucho más grande y abarcador para las personas que Carlos Alberto García como persona, y entender eso me parece muy importante y muy icónico, entenderse precisamente como ícono de varias generaciones al punto de llevar su vida al extremo con tal de terminar de configurar el personaje que ha sido para nosotros.

El valor que nos dejó esa generación de músicos a las siguientes generaciones de artistas latinoamericanos es la misma importancia del español, recuperar la importancia del español en un género tan amplio y global como es el rock. Y es curioso porque nace de una manera dictatorial, por lo menos en el caso de Argentina, que luego se extiende un poco a Chile y demás. Pero las medidas dictatoriales sobre la música anglo propiciaron mucho la música en español y estos genios lo que hicieron fue potenciarla aún más con su poesía. Ese es el valor: enseñarnos que podíamos apropiarnos de lenguajes globales como lo fue el rock, mezclándolo con los sonidos de acá, creando amalgamas muy interesantes”.

Y agrega que “este tributo nace de darnos cuenta que en un círculo cercano de amigos músicos e intérpretes hay una devoción por la música de Charly García en todas sus etapas, desde Sui Generis hasta los últimos discos. A partir de ahí comenzamos a pensar una forma en la cual poder rendirle el homenaje a este músico que nos ha marcado a todos de una manera tan distinta y que ha tenido como un papel fundamental en nuestras vidas. Yo creo que la virtud de que sea una colaboración tan grande entre tantos artistas es esa: demuestra muy bien los diversos estados de la discografía de Charly García y los diversos sentimientos que puede generar en cada individuo o en cada artista o en cada banda. Entonces creo que eso permite dar un amplio panorama social de lo que nos gusta como fans de Charly García (por lo menos en este conjunto de personas que participaron acá) y también, a partir de ahí, saber un poco sus vivencias y sus experiencias a través de la música de alguien más”.