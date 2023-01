“A mí me mueve lo que siento”: Nanpa

Nanpa Básico sitúa, en su más reciente sencillo, al desamor al final de la batalla de los sentimientos tristes; es de su autoría y producida por Alka Produce junto a Antonio Suárez. Foto: Cortesía

Sus letras son coreadas y acogidas como parte de un acompañarse en los días. Su música tiene el potencial para armar un carnaval de emociones, sea cuando un concierto lo rodean multitudes o al estar en una playlist. Sus mensajes poderosos influyen en la educación sentimental de jóvenes, adultos, generaciones diversas, a la espera de identificaciones con su vida cotidiana, como en la proyección de sus anhelos. Quizás Una loca como tú, sea una de las más conocidas, aunque Canela bate récords y sus recientes lanzamientos como el álbum Unicornio no deja de sonar. Vive entre montañas, su vida es el rap, habla sin mayores adecuaciones. Fusiona, mezcla, sus líricas van entre el bolero y el Hip Hop. Por fuera de Colombia parece tener más acogida, aunque cada vez que se encuentra donde sea con su público se experimenta un carrusel de sensaciones. Un creativo que se hizo su lugar y le interesa menos la cima y más la humildad.

Para empezar ¿qué escuchas, con qué alimentas tu campo sonoro, ¿qué es lo que te nutre en tu cotidianidad y rutina de vida?

Fluctúa mucho, aunque hay unas constantes, por ejemplo, la salsa, me gusta mucho. También depende de mi estado de ánimo, del “a qué vas”, entonces si voy a jugar tenis pongo algo animoso. Como seres humanos somos muy masoquistas, si estás triste no pones una canción alegre sino una para sentirte más triste. Me gusta la música de cuerda y el Afrobeat. Es tremendo Flow el que tienen ahí. También escucho música popular, aunque mi gusto es más hacia el bolero que la popular, y en casa Julio Jaramillo es como un semidios, nunca falta. Entre otros géneros está la música andina porque mi padre es nariñense, de un pueblo pequeño llamado Linares, mi madre es de uno cafetero ubicado en Antioquia, Concordia. Por eso me gustan mucho las montañas, Linares es el rey de las montañas, además el café es delicioso. Es un lugar donde todos los sabores se intensifican.

¿Cómo te sientes más cómodo? ¿con David o con Nanpa?

Es lo mismo. Nanpa no tiene un personaje. Existen dicotomías entre el artista y la persona, en mi caso no, porque en realidad me la paso muy ocupado como para pasar del artista a la persona, no podría estar pensando en cómo actuar diferente porque no me daría la vida, tengo mucha cosa en la cabeza, entonces es lo mismo. De hecho, mucha gente no sabe que me llamo David, quienes me dicen así son mi familia, de resto todo el mundo me dice Nanpa.

¿Por qué al escucharte y ver tu conexión con el público, eres un poco de todo, aunque tu esencia y vibra es el rap? Háblanos de las fusiones ya que estamos en una época en que todo se hibrida, retomamos y conectamos. ¿Cómo te fusionas con tu público y cómo fusionas tu música?

Tanto en el público como en la música hay una conexión genuina, aparece desde el gusto, si yo escucho una guitarra y algo que me suena lindo ahí me monto, no me importa el género que sea, por eso tengo de todo: rap, rap con reggae, trap solo, boleros, música de cuerda e incluso música que no tiene género porque siento que no hay necesidad de encerrarse en uno. Mi literatura es el rap, porque nosotros estamos basados en las mismas estructuras de la poesía, sea que me monte en un bolero vas a ver el mismo compás que se manifiesta en la estructura de la poesía. Escribo rap sim importar el sonido, sólo escribo lo que pienso, siento y vivo. Mucha gente que puede pensar sentir y vivir lo mío, o pueden sentirse identificados con lo que cuento, puede ser una persona del común. Nací y crecí en el barrio, me he hecho de esa manera. Gracias a Dios nos ha ido bien y por eso estoy en la montaña (vive en una), aunque mi vida es en el barrio, por eso mi música te toca, porque todos nos enamoramos, desenamoramos, nos han mentido y hemos mentido. La gente se conecta desde lo genuino.

Haces una labor pedagógica, los jóvenes se conectan muy fácil con tú música, con crítica de vida y social. ¿Qué función le ves a la música que haces y a tus letras?

Más allá de una misión social, es sensitiva, me gusta tocar el alma. Nunca he sido un ejemplo para nadie, se los digo a mis hijos en una de mis canciones: “papi no es un ejemplo, es sólo un hombre abriendo la carretera por donde ya pasó la muerte y apacible me espera”. Vivo como me place, la misión con mis letras es decir lo que siento, y si tú sientes lo mismo pues cántalas conmigo. En cuanto a la globalización de la música, ahora los oyentes tienen más recursos para darse cuenta qué es qué, antes era más difícil. Ahora el público es exigente, por la sobreoferta, disponen de cómo funcionan las cosas en el ámbito musical. Además, los de hoy nacieron y crecen en una era digital. A los artistas y músicos que estuvieron antes de esta era, les ha costado mucho el tránsito hacia lo digital, todavía hay pensamientos que impiden la capacidad de migrar hacia lo digital, uno como artista musical debe adaptarse a las nuevas plataformas. El artista musical sigue siendo sin importar cuál sea el medio. Pasa con otras profesiones como la tuya, que eres periodista, tú sigues siendo periodista sin importar el medio. Si tienes tu labor y oficio es claro lo que haces es migrar a lo que esté pasando y a lo que la gente viva, se debe ser consciente que muchas cosas han perdido fuerza y otras han ganado terreno, hay que acomodarse a lo que venga, si es bueno o malo, evolución o involución, hace parte de otra discusión. Uno debe moverse con lo que haya y dejar el mensaje en el medio que puedas.

Aunque sea una empresa, lo tuyo va más allá de un producto o de un mercado porque las almas cualquier empresa no las tocan como tampoco la conciencia o las emociones. Cualquier canción tuya podría provocar en otros alegrías, discordias o motivaciones…

Ese es el Don, ese Don puede volverse un servicio, o en este caso sería un producto como tal. Si estoy dentro de la estructura del entretenimiento (lo duda), porque a veces les duele el alma y los hago llorar, no sé si tú pagarías para que te hagan llorar (entre risas), es lo que puedas hacer desde tu propia sensibilidad. Lo conviertes en tu comida, y no sólo eso, también en el sustento de toda una familia.

Estudiaste varios semestres para llegar a ser Trabajador social, ¿crees que ese estudio también es parte de lo que ahora haces?

Todo hace parte de lo que haces, hasta la conversación que hoy tenemos, va a ser parte de lo que tú vas a seguir siendo y lo que yo, cualquier cosa te nutre: desde una mala conversación hasta una buena, desde una relación mala hasta una buena. De cualquier experiencia aprendo muchísimo. El trabajo social tiene la tarea que más me gusta de las ciencias sociales: psicología, sociología y antropología, y eso es lo que más me mueve, lo que no es el ámbito pedagógico y territorial. No hago lo que no me gusta, a mí me mueve lo que siento.

Hay una canción que muchos escuchamos y la dedicamos, “Una loca como tú”. Déjanos saber cuál es tu visión de ser un loco o una loca.

“Una loca como tú” habla de que quiero una persona lejos de los preceptos y que simplemente sea como es. Tú creas tu propia ética, pero cuando la moral permea demasiado en tu ética, te vuelves una persona normal, ahí es donde entra el si eres una persona normal o loca, cuando tu capacidad mental se encuentra por encima de lo que la moral te pone, ya estás loco, eso es algo muy lindo para mí.

En otras partes del mundo tu música tiene más público, veo que en Argentina eres apoteósico y en México te tratan de una manera increíble. No estoy sobrevalorando a Colombia, ¿por qué alguien que nace en una región, de repente tiene más acogida en otros lugares?

Eso es un mal de todo lado, porque muchos parceros de otros países les pasa igual. Toqué muchas puertas en Colombia y no las abrían. Alguien una vez me dijo “tú tienes el proyecto correcto en el lugar equivocado”, no me da miedo de nada, entonces volteé el mundo buscando la forma y así logré territorios que me apoyan más, donde me abren las puertas y me tratan increíble, no digo que acá no me traten bien, acá las personas me quieren mucho, estamos hablando de las infraestructuras, no del público. Hay otros espacios, por ejemplo, los medios comunicativos, que nos han brindado un lugar, lo agradezco mucho, nos ha tocado ganarlo con muchos años de esfuerzo, e incluso aun no estamos vistos como un género. Si te mencionan el Rap, la gente no lo entiende como género musical, el Rap es uno de los géneros más difíciles del mundo y si tú pones a escribir Rap a alguien que nunca lo ha escrito, puede que sea uno de los mejores compositores de letras para canciones, pero no es capaz de escribir Rap. El Rap es hermoso porque puede ser muchas cosas, es como hablar del vallenato, hay muchos tipos y gente que lo interpreta de maneras muy diferente, igual ocurre con cualquier otro género musical. Somos un género consolidado que, si bien en Colombia nunca ha sido potencia musical, no quiere decir que no exista, hay Rap en los barrios, y no solo de Colombia sino también de Latinoamérica. En conclusión, es como el dicho “no eres profeta en tu propia tierra”. Toqué puertas en mi país y cuando me fue bien en el extranjero ahí si me llamaron; no soy rencoroso porque terminé regresando, es triste porque no le creen mucho ni al Rap, a lo alternativo, a lo independiente, ni a lo colombiano, es que el colombiano no le cree al colombiano, prefieren al gringo que en su propio país no lo contrata nadie, lo traen para dar un show y es la bomba, con la cantidad de plata que se le paga a un solo artista extranjero, pueden pagar tres artistas de rap que hacen un show genial. Esa era mi pelea con los festivales, te procuran la exposición de los artistas nacionales o locales, siendo un tema cultural y artístico, no deja de ser asistencial, no siguen un proceso, sólo un evento y el problema es que un evento no cambia la vida de nadie, son los procesos los que cambian la vida. Si se acostumbró a que le den la comida y si durante un mes no le llega nada, entonces ¿dónde la va a conseguir? Los que estamos en procesos sociales en barrios sabemos que hay gente que vive de la lástima. En una ocasión en la universidad, durante uno de los espacios pedagógicos para el diálogo, los ponentes concluyeron que en Colombia cuando llegan las entidades sociales, la gente no mostraba los procesos que han hecho, sino que se ponían la ropa más fea, los niños descalzos y sucios, para que les siguiera llegando las ayudas o los subsidios, lo que hacen es alejarlos de sus responsabilidades y realidades.

¿Como Nanpa, como David, qué lugar cree que ocupas en una escena que es muy competitiva, y qué lugar quisiera ocupar?

En una entrevista pasada hice esa analogía: hay una montaña y la gente siempre tiene como objetivo llegar a la cima, es el lugar donde peor se pasa porque todo mundo quiere llegar, siempre está atestado donde llegas a negociar tus principios y valores, puede ser el lugar donde más billete hay (por eso la gente lo busca). Subiendo la montaña me di cuenta que hay otros lugares muy bellos para estar, en estos momentos no estoy en la cima, estoy en un lugar muy cómodo y a mí no me interesan los podios. Por lo que tú decías, en cuestión de géneros soy un poco de todo, encontré mi lugar, no estoy compitiendo con nadie, poseo mis propios indicadores del éxito. No siento el éxito comprando algo, si alguien disfruta comprar excesivamente y esa es su noción de éxito (aunque no seas feliz), está en todo su derecho, tu felicidad depende de tu noción de éxito.

¿Cómo logras tener un público tan variado en edades y gustos musicales?

Porque los sentimientos son atemporales, desde la prehistoria hay gente que se ha sentido triste, feliz, enamorada y desenamorada, y la maravilla, el gran reto es cómo hacer la música atemporal, mi música es atemporal, esa es mi noción ahora y puede ser incluso que me equivoque. También desde la literatura, no utilices palabras de vanguardia, sino palabras que te entiendan. Sino limitas tu lenguaje lo haces atemporal e incluso aterritorial. El reto es ese, y por eso se vuelve masivo, porque me entienden, porque intento que el léxico se arme bien, además utilizo figuras literarias. Los pelaos dejan de escuchar la música de Nanpa porque cuando digo algo muy pesado lo encripto en una figura literaria para que no lo entienda, lo hace cuando ya está grande. Ese es el gran reto mío, además del tener en cuenta cuál es la responsabilidad en la palabra.

Tienes una cantidad de seguidores que están pendientes de lo que dices, cómo te comportas, cómo vistes, entre otras, a la hora de comunicar un pensamiento, una emoción y ponerla a circular, ¿qué decisiones tomas para influenciar a esa gente que te sigue y te admira, que tiene por ti un aprecio?

Desde mi propia vida reflexiono y digo lo que pienso siempre, a veces eso no cae bien, otras en que sí, por eso nunca digo qué es la verdad, reitero que es mí pensar; las reflexiones pueden llegar al alma en forma de mensajes, todos esperamos un mensaje también todo el tiempo se está buscando respuestas, por ejemplo, algo que tu digas por convicción y conocimiento de causa, luego lo compartes y la gente va a decir “eso era lo que necesitaba escuchar, eso necesitaba ver, o necesitaba sentir”. Cuando te tocan el corazón es difícil de olvidar, y pasa en la música. A mí, por ejemplo, Bebé (la cantante española) me tocó el corazón tantas veces que no la voy a poder sacar de mi vida.

