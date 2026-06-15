Los símbolos atravesaron una campaña presidencial que se volcó a la narrativa digital

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia. Así buscan una victoria el 21 de junio. Foto: Eder Rodríguez

No es la primera vez que Colombia tiene que decidir entre dos candidatos con visiones de país opuestas. Pero esta vez, uno de ellos, Abelardo De la Espriella, llenó el Malecón del Río en Barranquilla y no le tiene miedo al performance, ni a la parafernalia para despertar el fervor en sus seguidores. El otro, Iván Cepeda, repletó la Plaza de Bolívar y, con hoja en mano y la postura de sobriedad por la que tiene reconocimiento, quiere que “el pueblo” reelija a la izquierda. Lograron tener la mayor votación el 31 de mayo, pero todavía les...