Abrieron inscripciones para postularse al Premio Nacional de Periodismo Silvia Galvis 2026

Los ganadores del Premio de Periodismo Silvia Galvis, edición 2025, durante la ceremonia en la Universidad UNAB de Bucaramanga y en compañía del periodista investigativo Alberto Donadio, esposo y coautor de dos de los libros periodísticos de Silvia Galvis. Foto: Cortesía de Pastor Virviescas

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La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) informó que está abierta la convocatoria para la novena edición del Premio Nacional de Periodismo Silvia Galvis, en las categorías Periodismo Joven, Periodismo Regional, Periodismo de Opinión y Trayectoria.

Esta convocatoria, organizada por el programa de Comunicación Social de esa institución educativa, se cerrará el sábado 15 de agosto de 2026 y recibirá, hasta ese día, postulaciones de trabajos periodísticos publicados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

“Abrimos este espacio desde la academia para abrazar y reconocer la labor de los profesionales de la información en Colombia. Buscamos poner bajo el foco el valor del periodismo de investigación, una labor que esquiva la inmediatez de los comunicados de prensa para buscar la verdad de fondo, con total libertad y compromiso ético”, dijo Karen Patricia Vásquez López, directora del programa de Comunicación Social.

El Premio de Periodismo Silvia Galvis galardona el ejercicio profesional de los comunicadores en Colombia, en memoria de la periodista santandereana Silvia Galvis Ramírez (24 de noviembre de 1945 - 20 de septiembre de 2009), quien fuera una muy destacada investigadora, escritora y columnista en medios de comunicación como los diarios Vanguardia y El Espectador y la revista Cambio. El periodismo local, regional y nacional, así como los medios independientes, comunitarios y las nuevas narrativas tienen un espacio significativo en este evento insignia para resaltar su labor.

El jurado calificador para 2026 está compuesto por Nelson Fredy Padilla, editor de El Espectador y ganador de la categoría Trayectoria el año pasado (lea aquí su discurso en memoria de Silvia Galvis), Martha Elvira Soto Franco, editora de la Unidad Investigativa de El Tiempo y Dora Montero, presidenta de Consejo de Redacción.

Categorías:

Las categorías del galardón son: Periodismo Joven, Periodismo Regional, Periodismo de Opinión y Trayectoria. En Periodismo Joven pueden participar estudiantes que cursen las carreras de Comunicación Social o Periodismo, y que estén en formación o en prácticas en medios universitarios, así como estudiantes en prácticas profesionales en medios de comunicación colombianos (tradicionales o digitales) y cuya edad no supere los 28 años al 15 de julio de 2026.

En Periodismo Regional pueden postularse comunicadores, periodistas o reporteros que estén acreditados por un medio de comunicación tradicional o digital colombiano, mientras que Periodismo de Opinión recibirá trabajos de comunicadores, periodistas y columnistas profesionales de cualquier área del conocimiento que estén acreditados por un medio de comunicación tradicional o digital colombiano.

La categoría Trayectoria no es abierta; los integrantes del jurado mediante deliberación previa y basados en su experiencia, designarán a la persona que será exaltada. Algunos de los periodistas distinguidos en esta categoría de vida y obra son Antonio Caballero, Gerardo Reyes, Ana María Cano, Juanita León, María Teresa Ronderos y Nelson Fredy Padilla

Más información en www.premiosilviagalvis.com; en la cuenta de Instagram, @comsocialunab, y en el correo electrónico, premiosilviagalvis@unab.edu.co.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el martes 1 de septiembre en el marco de la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro 2026.