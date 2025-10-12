Activistas arrojaron pintura roja sobre el cuadro “Primer homenaje a Cristóbal Colón” en Madrid

Este acto de protesta se suma a otros en España que buscan denunciar la narrativa colonial que se celebra en el "Día de la hispanidad." Foto: Pantallazo de video de Futuro Vegetal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Alrededor de las 2:00 p. m. (hora España) un par de mujeres entraron en el Museo Naval de Madrid con botes de pintura roja biodegradable que arrojaron sobre el cuadro “Primer Homenaje a Cristóbal Colón”, de José Garnelo. A pesar de que un guardia de seguridad intervino rápidamente, la parte izquierda del cuadro que reposa como parte de una de las exposiciones permanentes del museo, fue afectada por la pintura.

Todo esto quedó registrado en video y fue reclamado por el grupo “Futuro Vegetal” como un acto de protesta en contra de las narrativas coloniales de la “Fiesta Nacional”, en España. El también llamado “Día de la hispanidad”, celebrado cada 12 de octubre, conmemora el “descubrimiento” de América por parte de Cristóbal Colón. Sin embargo, para la organización se trata de una fecha que enaltece "siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala".

“Los pueblos originarios demandan el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades. Con esta acción nos unimos a sus reivindicaciones”, concluyó la organización en el comunicado difundido por sus redes sociales.

Las autoras de este hecho fueron detenidas en el museo e interrogadas por las autoridades locales. Mientras tanto, los demás visitantes fueron evacuados.

Las protestas contra la Fiesta Nacional

Estas no fueron las únicas acciones de protesta que se registraron durante esta “Fiesta Nacional” en España. Organizaciones sociales y antirracistas cubrieron de madrugada con una bandera de los pueblos precolombinos un monumento a la reina Isabel la Católica y Cristóbal Colón en Granada (sur de España) como rechazo al Día de la Hispanidad que se celebra este domingo.

Los activistas desplegaron una bandera ‘Wiphala’, con un diseño que representa la unidad de los pueblos originarios de Latinoamérica, y colocaron una tela con el lema “12 de Octubre: Descolonización ya”, informaron desde la organización Fridays For Future Granada en una nota.

Las activistas piden que se escuchen a los pueblos originarios, quienes reclaman “compensación histórica” por el oro, el agua, las vidas y los recursos que “saquean ese continente hasta hoy” y demandan “justicia” por la “persecución y muerte” de los defensores de la tierra.