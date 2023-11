Activistas protestan frente a museos por el cese al fuego en Gaza

Fachada del edificio del Museo Americano de Historia Natural, es uno de los museos más grandes del mundo. Foto: Getty Images - AndreaAstes

Durante el fin de semana se registraron protestas en los museos Tate Modern, en Londres, y el Museo de Historia Natural, en Nueva York, en los que se mostraba apoyo a Palestina y se exigía un cese al fuego en Gaza. Los protestantes en Estados Unidos se reunieron frente al museo el sábado 25 de noviembre con banderas y pancartas en apoyo a Palestina, como parte de una acción masiva que se dio en el país norteamericano durante el fin de semana.

Los manifestantes se reunieron en Columbus Circle, a 20 cuadras del museo, hacia las 2:00 p.m. Los organizadores comentaron al medio especializado Hyperallergic que cuando llegaron al museo lo encontraron con sus puertas cerradas a las 4:30 p.m., una hora antes de su cierre habitual. Con barricadas y policías se encontraron los protestantes al llegar a las puertas del museo. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones del personal del museo, la institución admitió visitantes hasta pasadas las 5:00 p.m. La acción en la ciudad que nunca duerme fue organizada por los grupos Within Our Lifetime y Decolonize This Place (DTP) y fue definida como un “tour anticolonial” en el que también reclamaron al museo por las muestras de piezas indígenas que alberga.

“AMNH (American Museum of Natural history) es un bastión de la historia colonial y del genocidio indígena, ya que alberga los restos de más de 12.000 personas, incluidos los de pueblos indígenas”, dijo Nerdeen Kiswani, quien habló en la acción. La activista también criticó los vínculos de la institución con patrocinadores corporativos vinculados a individuos sionistas. “AMNH es un lugar importante para las protestas, ya que estamos siendo testigos de un genocidio de palestinos indígenas en este momento en Gaza”, continuó Kiswani. Además, aseguró que esta acción cobraba relevancia el fin de semana posterior al Día de Acción de Gracia porque “Estados Unidos está celebrando un genocidio indígena disfrazado de Acción de Gracias mientras continúa financiando y proporcionando armas para la actual ejecución masiva de palestinos por parte de Israel”.

Al otro lado del Océano Atlántico, una coalición de artistas y trabajadores culturales organizaron una protesta en el museo Tate Modern, en Londres, el pasado domingo, para exigir un cese al fuego permanente en Gaza. “Decenas de manifestantes se reunieron en la Sala de Turbine del museo alrededor de las 15.00 horas para mostrar su solidaridad con la comunidad palestina y presionar a la institución para que se una al movimiento BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones)”, reportó Hyperallergic.

Durante la acción se realizaron lecturas de poemas, presentaciones musicales, arengas, entre otros, que sirvieron un propósito doble de oponerse a la ocupación israelí en Palestina y una vigilia por las víctimas palestinas que dejó el bombardeo israelí en Gaza el pasado 7 de octubre. “Los espacios públicos deben estar libres de intimidación, acoso y persecución profesional por opiniones políticas en apoyo de la vida y la liberación palestina. Los artistas y trabajadores del arte no existen en el vacío y se niegan a ser cómplice de la posición del gobierno del Reino Unido”, afirmaron los organizadores en un comunicado.