Huelga de actores: Brian Cox y más actores ingleses se manifestaron hoy en Londres

Los miembros del sindicato de actores Equity realizaron mítines en Gran Bretaña en solidaridad con sus miembros SAG-AFTRA actualmente en huelga en los Estados Unidos. EFE/EPA/ANDY RAIN Foto: EFE - ANDY RAIN

La manifestación, a la que acudieron miembros de la Equity Union en el Reino Unido como Brian Cox, Imelda Staunton, Naomie Harris y Simon Pegg, tuvo lugar en Leicester Square, frente a teatros que actualmente muestran los más recientes estrenos de “Oppenheimer” y “Barbie” donde se reunieron para demostrar su apoyo y solidaridad a las huelgas del sindicato de actores y escritores que se desarrollan en Estados Unidos.

Brian Cox, como representante de la unión, fue el encargado de llamar a sus colegas a la manifestación en la capital inglesa. Otros actores que se unieron a la manifestación fueron Rob Delaney, David Oyelowo, Andy Serkis, Rakie Ayola, Penélope Wilton y Jim Carter. Llegaron con pancartas en las que se leían mensajes como: “Ay, pobre Yorick, lo conocía bien”, “Apoyen a los artistas, no a los algoritmos” y “El último residuo de esta Barbie fue de $ 0.02″, este último haciendo alusión al reciente estreno mundial de la película de Greta Gerwig, “Barbie”.

Cox, en su discurso, afirmó que “estamos en el extremo delgado de una situación realmente horrible” y agregó que sus colegas en Estados Unidos enfrentan un problema mayor debido a la falta de un sistema de salud nacional, razón por la cual “necesitan las ganancias residuales”. Jim Carter, una de las estrellas de la serie “Downton Abbey”, le dijo a Variety sobre el tema de las ganancias residuales que “no estamos siendo pagados adecuadamente por nuestro trabajo. Los servicios de transmisión toman nuestro trabajo y no tenemos control sobre dónde se muestra o cuántas personas lo ven. No son transparentes sobre cuántas personas ven las cosas, por lo que no recibimos una recompensa adecuada por ello. Eso es ridículo. Nuestra actuación no es solo para el estreno y la noche de apertura; es por el tiempo que dure, y deberíamos ser recompensados justamente por eso“.

Para Cox, uno de los desafíos más grandes de esta era es el creciente uso de la inteligencia artificial. De acuerdo con The Guardian, “Cox contó cómo un estudio le dijo recientemente a un compañero actor en “términos inequívocos que mantendrían su imagen y harían lo que quisieran con ella. Esa es una posición completamente inaceptable y es una posición contra la que deberíamos luchar”, agregó”.

Hayley Atwell, quien interpreta a Peggy Carter en el Universo Marvel, le dijo a Variety sobre el tema de la inteligencia artificial que “en lugar de prótesis, se ha convertido en parte del CGI y escaneo, así que me escanearon y lo que realmente me alarmó, se puede ver en deepfakes en las redes sociales, es el hecho de que las personas pueden robar tu identidad de manera efectiva y hacer que suenes como tú, pienses como tú y luzcas como tú, pero no eres tú y esa es una amenaza peligrosa. No solo en términos de mí y mi trabajo como actriz o para cualquiera que sea actor [sino] lo que eso significa en identidad robada. Es un concepto aterrador”.

El pasado 13 de julio la Equity Union y su organización hermana, Sag-Aftra, publicaron un comunicado conjunto en el que el gremio inglés dejó por escrito que se “mantiene en solidaridad inquebrantable” con sus colegas estadounidenses. “Equity UK apoyará a SAG-AFTRA y sus miembros por todos los medios legales”, dijeron en el comunicado.

Paul W. Fleming, secretario general de la Equity Union, le dijo a Deadline, previo a las manifestaciones, que “usaremos todos los medios posibles y legales para apoyar [la huelga]”, agregó. “No vamos a permitir que se utilice al Reino Unido como una puerta trasera para socavar su disputa”. Fleming, además, dijo a The Guardian que “estamos vigilando las producciones que se niegan a permitir que los miembros de Sag-Aftra trabajen en su contrato, lo cual es ilegal en este país. Y es perfectamente posible que los miembros de Sag-Aftra hagan una audición y soliciten trabajo en acuerdos de Equity, sujeto a la aprobación de Sag-Aftra”.

La Equity Union, que representa a 47,000 miembros, también tomó esta oportunidad para demostrar su inconformidad con las leyes impuestas en el Reino Unido contra las huelgas, lo cual evita que los miembros de la unión inglesa protesten como en Estados Unidos. “Equity entrará en negociaciones el próximo año, y Fleming dijo que había preocupaciones similares en el Reino Unido sobre los problemas salariales y de inteligencia artificial. Dijo que el 95% del cine y la televisión británicos se hicieron en un acuerdo sindical, mientras que el 84% de los actores en el Reino Unido eran miembros de Equity”, escribió Nadia Khomami de The Guardian. “Entonces, cualquier cosa que suceda en los EE. UU., esperamos que suceda aquí en un contexto británico. En los EE. UU., uno de los grandes temas difíciles es el pago, y han tenido una fracción de la inflación que hemos tenido en los últimos años”, dijo Fleming.

“Como miembro de Equity, legalmente no se nos permite hacer huelga, pero hacemos lo que podemos para ser solidarios con aquellos que pueden hacerlo y también para asegurarnos de que Equity no se use como una puerta trasera para cualquiera que entre, tratando de poder trabajar reelaborando el sistema”, dijo Hayley Atwell a Variety.

“Fleming enfatizó que las demandas clave de cambio de Equity, que se han presentado a Pact (el Organismo de comercio de productores del Reino Unido), son “prácticamente idénticas” a SAG, con el sindicato del Reino Unido exigiendo un aumento salarial del 15%, informando disposiciones sobre pagos secundarios, similares a la transmisión de residuos, y disposiciones sobre IA”, escribió Max Goldbart para Deadline.