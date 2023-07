La huelga en Hollywood: un pulso que pone a prueba a los productores

Los miembros de SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists) se manifiestan con miembros de WGA (Writers Guild of America) frente a los estudios Walt Disney en Burbank, California, EE. UU., 14 de julio de 2023. La decisión de ir a la huelga se produce después de que fracasaran las negociaciones entre SAG-AFTRA y AMPTP al llegar a su fecha límite del 12 de julio a la medianoche. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Foto: EFE - ALLISON DINNER