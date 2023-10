Actores y estudios de Hollywood mantienen conversaciones sobre la huelga

Miembros del WGA (Writers Guild of America) continúan apoyando a los miembros en huelga del SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) frente a los estudios Paramount en Los Ángeles, California, EE.UU., 27 de septiembre de 2023. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Foto: EFE - ALLISON DINNER