Actriz asegura que productores encubrieron por años el comportamiento de Depardieu

La actriz y artista francesa Anouk Grinberg posa durante una sesión de fotos en Montreuil, a las afueras de París, el 1 de marzo de 2024. Foto: AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

La actriz francesa Anouk Grinberg, que acaba de participar en la miniserie española “Cristóbal Balenciaga”, rodó en 2022 “Les volets verts” junto a Gérard Depardieu, que enfrenta varias acusaciones de violación y agresión sexual. Después del rodaje de la cinta se produjo otra denuncia contra el actor. “Cuando los productores de cine contratan a Depardieu para una película, saben que están contratando a un agresor”, declara Grinberg, de 60 años. “No un agresor potencial: un agresor”.

Grinberg ha rodado en varias ocasiones con el intérprete de “Cyrano de Bergerac”. Jean Becker, el director de la película “Les volets vers”, “se atreve a decir en los periódicos que mis palabras son escandalosas y que, obviamente, si Depardieu hubiera actuado mal, le habría hablado entre hombres”. “Sabía perfectamente que dos mujeres habían sido gravemente agredidas. Es para cubrir su cobardía, su incapacidad para proteger a las mujeres que (Jean Becker y los productores de la película) me acusan (de mentir)”, dice.

Durante el rodaje había una profesional encargada de evitar casos de acoso, explica. “Nunca me la presentaron, (...) nunca brindó apoyo a las mujeres que fueron agredidas” asegura Grinberg. Según la actriz, “en algunas películas con Depardieu, se dice al equipo antes de rodar: ‘si hay algún problema, cállense. Si hablan, serán despedidos’”.

“La gente tiene miedo de perder su trabajo, y miedo de no ser creída”, agrega. La actriz considera que el comportamiento de Gérard Depardieu ha empeorado con los años. “Siempre le he escuchado comentarios sexuales, groseros, pero sí, ha empeorado muy, muy seriamente, con el permiso de la profesión que le paga por ello, y que cubre sus delitos”.

Sin embargo, Anouk Grinberg quien también ha sido víctima de agresiones, dice notar un cambio en el mundo del cine. “No cambia de la noche a la mañana (pero) la escucha ha comenzado, eso ya es algo bueno”.

“Por supuesto que he sufrido agresiones y que me han enseñado a considerarlas normales, no solo para poder funcionar en la profesión sino simplemente para poder funcionar en la vida. Cuando eres una mujer, has interiorizado que ser agredida es parte de la vida. Eso es lo que está empezando a cambiar”, dice.