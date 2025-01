Adelanto de “Arderá el viento”, obra ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2025

Guillermo Saccomanno (Buenos Aires, Argentina, 1948) es un escritor experimentado en todos los géneros narrativos, que se dedicó durante años a la publicidad y al guion, colaborando con editoriales españolas, inglesas, italianas y norteamericanas. Según el jurado de Premio Alfaguara de Novela 2025, “Arderá el viento” es “la cuidadosa construcción de un deterioro que, aunque transcurra en un país específico, acaba por ser una metáfora distorsionada del espíritu de nuestro tiempo”. Foto: Cortesía Penguin Random House

Nosotros

El cadáver amanecerá en un barrial del sur, cinco impactos de 9 mm. No nos vamos a poner a detallar dónde le acertaron los balazos, si en el pulmón izquierdo, en el hígado, donde sea. Detallar los impactos no aclara demasiado el asunto. Nadie vio nada. Pero la sangre está. No nos hagamos los que no vimos. Siempre alguien vio. Y pudo ser visto viendo. Somos pocos en esta Villa y nos conocemos, las malas noticias circulan antes que la radio, la tele y el periódico. Y si se raspa un poco, se encontrarán conexiones entre el...