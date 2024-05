Adiós a Antonio Mora Vélez, el maestro de la ciencia ficción en Colombia

Antonio Mora Vélez falleció el pasado 19 de mayo. Foto: Alberto Cortés

La primera vez que conocí en persona a Antonio Mora Vélez, fue en un homenaje que le hicieron en el museo romántico de Barranquilla, en el año 2009. Compartía invitación con el fallecido poeta Aníbal Tobón. Para ese tiempo, y por alguna conexión inexplicable, me había enterado previamente de su existencia en la Web mientras investigaba autores de ciencia ficción. Había leído su cuento La duda de un ángel y otros relatos en un blog de su autoría, en ese momento inferí que estaba destinado a conocerle. En aquel encuentro de escritores, muchos de los asistentes abordaban con preguntas al poeta Aníbal Tobón, y muy pocos al maestro Mora, no obstante, cuando le pregunté sobre La duda de un ángel, me miró emocionado al percatarse de que yo conocía su obra. Desde ese momento, nació una amistad. De inmediato, me obsequió sus dos libros: “La gordita del Tropicana” y “Helados cibernéticos”, el primero, de no ficción y el segundo, cien por ciento ciencia ficción.

La segunda vez que nos encontramos fue en el 2018, en la Biblioteca Piloto del Caribe, donde también fue homenajeado. El poeta Miguel Iriarte, conductor del programa en ese entonces, le entregó un pergamino como reconocimiento por ser un personaje relevante de la cultura de la región Caribe. Esa noche, mientras le esperábamos en el auditorio, lo vi entrar con un maletín, caminaba pausado y discreto, como si en aquel maletín guardase los insondables secretos del universo. Vestía una camisa beige a cuadros, un pantalón café, y su respectiva gorra. Al verme, me saludó y estrechamos las manos. Se sentó al lado del poeta y empezó a narrarnos fragmentos de su vida, de cómo incursionó en el infinito mundo de la ciencia ficción. Después de que terminó aquel gran homenaje, charlamos en el pasillo externo de la biblioteca, el cielo nocturno estaba extrañamente nublado, como sacado de la película “Blade Runner”, aproveché para preguntarle por qué la ciencia ficción no tenía tanta acogida en el país, pregunta a la cual contestó que, ese fenómeno se debía a que en Colombia cada vez se leía menos libros, y que la mayoría de lectores no se interesaban por la ciencia y menos por los temas sobre el universo.

Hablar de Antonio Mora Vélez, es hablar de la historia de la ciencia ficción colombiana, escrita tanto en prosa como en versos. Antonio Mora y René Rebetez son considerados los padres de este género ficcional en el país, pero cabe resaltar que el maestro Mora persistió en este género literario contra viento y marea, dedicándole más de cincuenta años de su vida desde el primer momento en que publicó “El día en que los asnos acusaron a los hombres”. Desde entonces, Mora publicó más de treinta libros. En 1995 su nombre figuró en The Encyclopedia of Science Fiction. Ganó premios internacionales como el de la revista MiNatura de España con el poema “Los jinetes del recuerdo”, 2013. También su obra fue incluida en diferentes antologías como “Joyas de la ciencia ficción” de La Habana, 1989, “Anthologie de SF latino-américaine” París, 2007, “Tricentenario” Buenos Aires, Argentina, 2011.

Pero no cabe duda que la obra que más lo representa y por la que siempre será recordado es por su obra Glitza, un libro de cuentos cuyo nombre también titula un magistral cuento, en donde se narra una historia de amor entre el astronauta Vernon Koste y la doctora en genética Glitza, relación que se ve interrumpida porque el joven astronauta es enviado a una misión de reconocimiento en una nave con velocidad próxima a la luz, hacia el planeta verde de Alpha Centauri.

Son tantos los homenajes que el maestro recibió por su obra y su trayectoria cultural, sin embargo, la mayoría de los que le conocimos, coincidimos en que lo que más representaba a este ilustre escritor colombiano era su cordial trato con sus semejantes, un gran ser humano en su máxima expresión. Nació en Barranquilla el 14 de julio de 1942 y al poco tiempo se trasladó a la ciudad de Cartagena, donde vivió parte su infancia. Años después, se radica en la ciudad de Montería, allí desarrolló su actividad literaria y conformó el prestigioso grupo El túnel, de la cual nació una revista.

La última vez que nos vimos fue en junio del 2023, en un hotel en Barranquilla donde se hospedaba con su esposa, en ese tiempo me comentó que de homenajes estaba sobrado, que se sentía feliz y agradecido por todos los reconocimientos y halagos, pero lo que más le interesaba en ese momento era que sus obras se siguieran leyendo y difundiendo a nivel nacional. Adiós a un grande de la literatura.