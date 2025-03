“Adolescencia” y la cultura incel

La serie “Adolescencia” surgió de la preocupación de Stephen Graham por la violencia por arma blanca en Reino Unido. Foto: Netflix - Netflix

“Adolescencia”, la miniserie estrenada en Netflix el pasado 13 de marzo, cuenta la historia de Jamie Miller, un muchacho de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase. A lo largo de cuatro capítulos, se indaga sobre el crimen, las razones que existieron detrás y el impacto que tuvo para las familias afectadas.

Stephen Graham, quien también interpreta al padre de Jamie en la serie, indicó que la idea surgió luego de ver casos de violencia juvenil con arma blanca, y preguntarse las razones detrás de estos crímenes. Su co-creador, Jack Thorne, apuntó para la revista Forbes, que “Adolescencia” les permitió indagar sobre la ira masculina y cuestionarse quienes eran ellos como hombres.

La cultura incel

En “Adolescencia” se presenta el concepto de la “manósfera”, una agrupación de foros y contenido digital que se centran en los intereses masculinos de los “incels” con una marcada oposición al feminismo.

El término incel, —que significa “célibes involuntarios”— de acuerdo con un estudio de 2022 publicado en la National Library of Medicine, se acuñó en 1997 gracias a una estudiante universitaria que empezó a registrar en una página web sus frustraciones sexuales con el mundo de las citas. Este sitio web empezó a ganar seguidores que discutían en foros sobre sus sentimientos adversos con las relaciones de pareja.

Este mismo estudio indicó que, luego de que la creadora se alejara de esta comunidad, descubrió el surgimiento de una “segunda ola” de incels luego del ataque cometido por Elliot Rodger en Isla Vista, California, en 2014. Rodger, quien asesinó a seis personas, hacía parte de foros incel en el que grupos de hombres dirigían sus frustraciones hacia las mujeres.

Los incels creen que la sociedad está jerarquizada por la apariencia física. En lo más alto de esta jerarquía están los “Chads” y “Stacys”, términos con los que denominan a las personas más atractivas y cuyo estatus es el deseado por los “normies”, que ocuparían el rango medio de este escalafón, y al final están los “incels”.

Estos hombres han tomado el concepto presentado por las hermanas Wachowski en “Matrix” (1999), de la píldora roja y la píldora azul. Para los incels, sus perspectivas del mundo son como si hubieran tomado la píldora roja (“RedPilled”) y tuvieran la posibilidad de manipular el sistema para ser ellos considerados como la pareja ideal.

De igual manera, estos foros presentes en 4chan o anteriormente en Reddit, han promovido la violencia, convirtiendo a personajes como Rodger en ídolos para esta comunidad. De acuerdo con CNN, un hombre que cometió otro caso de violencia en Toronto en 2021, se refirió a esto como una “rebelión incel” además de referirse a Rodger como “El Caballero Supremo”.

En un artículo de la investigadora postdoctoral en psicología de la Universidad de Harvard, Miriam Lindner, se postulaba que “los relatos existentes interpretan la agresión como una respuesta a la percepción de no estar a la altura de la identidad masculina, de modo que los actos agresivos buscan ‘reparar’ la masculinidad a ojos de los demás”.

Si bien varios expertos aclaran que no toda la comunidad incel es propensa a los actos violentos, sea contra otras personas o contra sí mismos, es necesario brindarles apoyo en la salud mental, “porque si no se preocupan por sí mismos, no se preocuparán por los demás”, afirmó Andrew Thomas, psiquiatra de la Universidad de Swansea para la BBC.