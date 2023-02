“Aftersun”, la melancolía iluminada

Los actores Frankie Corio y Paul Mescal, nominado en la categoría de Mejor actor en los Premios Óscar, protagonizan esta película. Foto: Aftersun

La memoria también almacena interrogantes. No recuerda linealmente, o recuerda la cronología que más le convenga para la sensación que le busque al cuerpo: pudo no ser así, pero el recuerdo se acomoda para la melancolía, el dolor, la rabia, el amor, la búsqueda y los desesperantes anhelos de comprensión. “Aftersun” también es una película sobre la paternidad, a pesar de todo. Sobre el amor, a pesar del vacío, de la desorientación. Hay un papá queriendo ser buen papá, como si hubiese una fórmula. Hay un papá tratando de proteger a su hija, como si primero no tuviese que protegerse a sí mismo. Esta película, entonces, es sobre la memoria, la paternidad y la humanidad más cotidiana, la que no sabe de giros, sino de vidas tratando de hacer que cada día valga la pena. Esta película es sobre un pasado que fue presente, que fue resbaladizo, que se quiere traer de vuelta, que pasó, pero no se quedó atrás.