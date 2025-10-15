“El amor es una emanación de algo superior que no puede ser malo”

Agustín Morales, además de amante por la literatura, también fue cercano al cine y al teatro. Años atrás fue secretario general de Focine. Foto: Cortesía

Próspero Morales Pradilla fue una figura influyente para que Agustín, su hijo, se dedicara a la literatura. Próspero fue escritor, autor del libro “Los pecados de la mujer doble”, amigo de Guillermo Cano y el que decidió que, en su casa, en lugar de un televisor, solamente habría libros y libros, así que la única forma que encontró Agustín para distraerse y ocupar su tiempo fue leyendo las historias de los clásicos de la literatura, pero también se fue acercando a escritores más contemporáneos como Julio Cortázar o Gabriel García Márquez,...