El Magazín Cultural
“El amor es una emanación de algo superior que no puede ser malo”

Agustín Morales Riveira, que fue crítico de teatro de El Espectador, publicó recientemente “El regreso de Artemisa”, una obra dividida en dos libros que explora el amor, el poder y el esoterismo.

Andrés Osorio Guillott
15 de octubre de 2025 - 07:00 p. m.
Agustín Morales, además de amante por la literatura, también fue cercano al cine y al teatro. Años atrás fue secretario general de Focine.
Foto: Cortesía

Próspero Morales Pradilla fue una figura influyente para que Agustín, su hijo, se dedicara a la literatura. Próspero fue escritor, autor del libro “Los pecados de la mujer doble”, amigo de Guillermo Cano y el que decidió que, en su casa, en lugar de un televisor, solamente habría libros y libros, así que la única forma que encontró Agustín para distraerse y ocupar su tiempo fue leyendo las historias de los clásicos de la literatura, pero también se fue acercando a escritores más contemporáneos como Julio Cortázar o Gabriel García Márquez,...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
