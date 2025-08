“Ahora y en la hora”, de Héctor Abad Faciolince | Fragmentos de lectura

No es la geopolítica, no es la ideología, son las personas las que nos enseñan a querer y a darles un rostro y una identidad a las naciones.

Me intrigaba su rostro, que era al mismo tiempo serio, sonriente y triste, con esa tristeza que la sonrisa no logra borrar.

Ante las situaciones extremas buscaba siempre la justicia, no desde el punto de vista legal, sino moral.

Cuando un escritor no ha leído a otro, la conversación entre ellos se hace ardua y es común que entre los dos se instale una especie de timidez teñida de culpa.

No sirve para ser testigo con mirada de miope.

Me he vuelto amigo suyo después de su muerte.

Me había levantado incólume del suelo, ileso y vivió, asombrosamente vivo, aunque ya nunca más volveré a ser el mismo.

La poesía condensa (cuando es buena) lo que la prosa no puede lograr.

Escribo para no morirme y para entender y merecer la muerte.

La muerte no es nada mientras no llegue, y yo no seré nada al llegarme la muerte.