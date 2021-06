Alexander Hamilton vivió por su legado, aunque de vez en cuando se preguntaba qué significaba aquello. Y sí, su gran anhelo en la vida, el de ser recordado en la historia, se cumplió. La gran pregunta detrás de “Hamilton”, el musical, es quién cuenta tu historia una vez que tú ya no estás. De ahí se entiende que la historia de uno de los padres de la independencia de Estados Unidos aún se transmita como parte de la narración de la nación. El musical se puede ver a través de la plataforma Disney+.

Hijo de inmigrantes, un joven que quedó huérfano a muy temprana edad, una persona que no tenía más compañía que sus libros ni más riqueza que los conocimientos que obtenía de ellos. Un hombre que quería pertenecer a algo y cuyas ambiciones, las ganas de querer cada vez más, lo alcanzaron a dominar. Ese fue Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, uno de los precursores de la independencia y de la defensa de la Constitución. “Mi nombre es Alexander Hamilton y hay millones de cosas que no he hecho aún. Solo esperen y verán”, así empieza “Hamilton”, el musical que al ritmo del jazz, del hip-hop y del R&B narra la vida del estadista.