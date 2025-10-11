“Me gusta el extrañamiento que va erosionando, como agua que gotea, las defensas de la racionalidad”: Alan Talevi

Alan Talevi es también investigador principal CONICET. Foto: Mariano Sanjiao

Se entiende por anomalía algo que es irregular, anormal, raro o incluso aberrante. Son definiciones que no desentonan si tuviéramos que explicar los cuentos incluidos en Anomalía (Favila, 2025) de Alan Talevi (Buenos Aires, 1980).

Se trata de un volumen corto, de apenas seis cuentos, los cuales transitan temáticas que beben de diferentes géneros como el terror, la ciencia ficción y el weird.

Un hombre que ha quedado desfigurado luego de un accidente en moto con su pareja va cada día a la mansión de ella para asistirla y ayudarla a pesar del...