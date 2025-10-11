Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Me gusta el extrañamiento que va erosionando, como agua que gotea, las defensas de la racionalidad”: Alan Talevi

Presentamos una entrevista con el escritor argentino Alan Talevi, a propósito de la publicación de su libro de cuentos “Anomalía”.

Pablo Concha*
11 de octubre de 2025 - 12:34 a. m.
Alan Talevi es también investigador principal CONICET.
Alan Talevi es también investigador principal CONICET.
Foto: Mariano Sanjiao

Se entiende por anomalía algo que es irregular, anormal, raro o incluso aberrante. Son definiciones que no desentonan si tuviéramos que explicar los cuentos incluidos en Anomalía (Favila, 2025) de Alan Talevi (Buenos Aires, 1980).

Se trata de un volumen corto, de apenas seis cuentos, los cuales transitan temáticas que beben de diferentes géneros como el terror, la ciencia ficción y el weird.

Vínculos relacionados

Museo GUA de Bucaramanga gana el Premio Internacional Mariposa de Oro 2025
Tilly Norwood: el caso de la polémica detrás de una “actriz” de IA y sus consideraciones éticas
Un día de golf por la educación en Colombia

Un hombre que ha quedado desfigurado luego de un accidente en moto con su pareja va cada día a la mansión de ella para asistirla y ayudarla a pesar del...

Por Pablo Concha*

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Alan Talevi

Literatura

Literatura argentina

Anomalía

Cuentos

Libros de cuento

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.