Albert Camus, en busca de su padre (Obras inconclusas II)

Albert_Camus

Por los días de finales de los años 50, cuando Albert Camus comenzó a escribir “El primer hombre”, la imagen y la vida de su padre se le aparecían a menudo, muy a pesar de que hubiera fallecido en la Primera Guerra Mundial, el 17 de octubre de 1914, luego de haber sido herido en la batalla del Marne, en el mes de septiembre. Lucien Camus había llegado a Argel desde Alsacia, luego de otra guerra, la franco prusiana, y se dedicó a trabajar en una finca cercana a Mondovi, bajo las órdenes de un comerciante de vinos de Argel. Era uno más de los...