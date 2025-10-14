Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Albert Camus, en busca de su padre (Obras inconclusas II)

En “El primer hombre”, la novela que estaba escribiendo cuando murió, el 4 de enero de 1960, Albert Camus, bajo el nombre de Jacques Cormery, fue a visitar la tumba de su padre, muerto en la Primera Guerra Mundial, y tomó la decisión de investigar sobre aquel hombre que todos parecían haber olvidado.

Fernando Araújo Vélez
14 de octubre de 2025 - 05:50 p. m.
Por los días de finales de los años 50, cuando Albert Camus comenzó a escribir “El primer hombre”, la imagen y la vida de su padre se le aparecían a menudo, muy a pesar de que hubiera fallecido en la Primera Guerra Mundial, el 17 de octubre de 1914, luego de haber sido herido en la batalla del Marne, en el mes de septiembre. Lucien Camus había llegado a Argel desde Alsacia, luego de otra guerra, la franco prusiana, y se dedicó a trabajar en una finca cercana a Mondovi, bajo las órdenes de un comerciante de vinos de Argel. Era uno más de los...

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
